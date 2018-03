Ngoại trưởng Nga: Khủng bố gần như bị xóa sổ khỏi Tây Ghouta (Syria)

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết quân đội Syria đã 'gần như xóa sổ lực lượng khủng bố' tại khu vực Tây Ghouta nước này.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Đông Ghouta, Syria ngày 10/3. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, ông Lavrov nói rằng "các chiến dịch đã gần như quét sạch những yếu tố khủng bố khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria này. Cuộc sống bình thường cho người dân đang sớm được thiết lập trở lại".

Ông Lavrov cũng cho biết thêm đa số lực lượng phiến quân đã được sơ tán theo thỏa thuận do Nga bảo trợ. Trong khi đó, đặc phái viên Staffan de Mistura cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Hiện quân đội Syria đã kiểm soát 90% diện tích khu vực Đông Ghouta sau khi các phiến quân lần lượt hạ vũ khí ở nhiều khu vực trọng điểm và sơ tán theo thỏa thuận mới đạt được. Tuy nhiên, nhóm Jaish al-Islam tuyên bố sẽ vẫn ở lại Douma, thị trấn cuối cùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta, nơi có hàng chục nghìn dân thường tại một khu vực bị quân chính phủ bao vây.

Ngày 28/3, quân đội Syria thông báo đang chuẩn bị mở một chiến dịch với quy mô lớn tấn công vào Douma nếu nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish al-Islam không nhất trí chuyển giao quyền kiểm soát khu vực này. Nga cho biết hiện các cuộc đàm phán với nhóm phiến quân này vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, cùng ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố các lực lượng Mỹ đang tiến gần tới việc đảm bảo an ninh tại tất cả các vùng đất từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng, do đó các binh sĩ Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria.

Trước đó, ngày 27/3, các nhóm phiến quân và dân thường Syria với số lượng lớn nhất từ trước tới nay đã bắt đầu rời khỏi một khu vực bị chiến tranh tàn phá ở Đông Ghouta để tới các khu vực của phe đối lập ở miền Bắc Syria. Khoảng 100 xe buýt chở 6.749 người, trong đó khoảng 1/4 là phiến quân, đã rời khỏi một thành trì trong khu vực hiện do nhóm phiến quân Faylaq al-Rahman kiểm soát để tới vùng lãnh thổ do các nhóm phiến quân chiếm đóng gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động di tản trên nằm trong thỏa thuận đạt được hồi tuần trước giữa nhóm Faylaq al-Rahman và Nga, quốc gia đang hỗ trợ đồng minh Syria đàm phán những thỏa thuận tương tự nhằm đưa những phiến quân cuối cùng rời khỏi Ghouta.

