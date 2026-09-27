Ngoại trưởng Nga, Đức thảo luận về quan hệ hai nước và tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm hiếm hoi với người đồng cấp Đức Johann Wadephul bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ giữa hai nước và tình hình liên quan đến Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm diễn ra khoảng 20 phút, Ngoại trưởng Nga cho biết ông không ghi nhận thông tin mới từ người đồng cấp Đức ngoài những nội dung mà Berlin tuyên bố công khai trước đó.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông Wadephul nhắc lại lập trường phản đối Nga, đồng thời hối thúc Moskva đảm bảo an ninh tại Biển Đen.

Ông Lavrov cho biết Nga đã trao đổi với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại biển Đen, trong đó có khả năng thiết lập những cơ chế song phương. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng cần có các cuộc trao đổi riêng với Ukraine.

Về tiến trình đàm phán liên quan Ukraine, ông Lavrov cho rằng vấn đề không nằm ở việc Moskva thiếu lòng tin, mà các bên cần chứng minh khả năng đạt được và tuân thủ các thỏa thuận. Theo ông, phía Kiev chưa chứng minh được điều này.

Trong khi đó, một nguồn tin của phái đoàn Đức nói rằng tại cuộc gặp, ông Wadephul hối thúc Nga thực hiện mọi biện pháp khả thi để đạt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hành động kịp thời trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở các nước thuộc phương Nam toàn cầu, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thể hiện thiện chí và tham gia một cách xây dựng.

Quan chức Đức cũng nhận định một giải pháp thực tế có thể mở đường cho các bước đi cụ thể tiếp theo.

Sau cuộc gặp, ông Wadephul đã thông báo kết quả cho các đồng minh châu Âu và phía Ukraine. Ông cho biết đã tái khẳng định lập trường của Đức về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn, trước mắt tập trung vào vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo cuộc hội đàm trên được tiến hành theo đề xuất của phía Đức.

Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa Nga và Đức kể từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lần gần nhất ông Lavrov gặp một Ngoại trưởng Đức là bà Annalena Baerbock vào tháng 1/2022, chưa đầy một tháng trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát./.