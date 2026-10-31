Ngoại trưởng Nga chỉ trích việc Mỹ mời Ba Lan tham dự Hội nghị G20

Phát biểu bên lề hội nghị vào ngày 30/10, ông Lavrov cho rằng sự xuất hiện của Ba Lan không mang lại giá trị nào cho diễn đàn và việc nước chủ nhà Mỹ tự ý bố trí chỗ ngồi cho đại diện Warsaw là hành vi đi ngược lại thông lệ quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 diễn ra tại Atlanta, Mỹ. Ảnh: X/mfa_russia

Theo phía Nga, việc Mỹ mời Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tham gia diễn đàn diễn ra mà không có sự thống nhất từ các quốc gia thành viên G20. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: "Điều này tất nhiên vi phạm các nguyên tắc ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao đa phương, khi các thành viên của một tổ chức như G20 làm việc trên cơ sở đồng thuận".

Ông nhấn mạnh quy tắc này áp dụng cho cả việc xây dựng chương trình nghị sự lẫn việc mở rộng lời mời tới các bên tham gia mới. Đánh giá về vai trò của Warsaw, ông Lavrov nhận định Ba Lan "chưa đóng góp thêm được gì" cho hội nghị do quy mô nền kinh tế chưa đủ tiêu chuẩn, đồng thời việc mô tả Ba Lan đại diện cho khu vực Đông Âu là sai lầm bởi các tổ chức như Liên minh châu Âu (EU) và liên minh quân sự NATO đã có đủ đại diện tại bàn đàm phán.

Ông Lavrov cũng tiết lộ nhiều đồng nghiệp quốc tế bên lề hội nghị đã bày tỏ sự không đồng tình và gọi đây là một quyết định rất sai lầm của nước chủ nhà Mỹ. Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ nỗ lực khắc phục tình hình và đưa hoạt động của Nhóm G20 trở lại quỹ đạo làm việc dựa trên nguyên tắc đồng thuận truyền thống.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, đại diện cho quốc gia tham dự với tư cách khách mời lần đầu tiên tại G20, xác nhận Mỹ đã đưa ra đề xuất đưa Ba Lan trở thành thành viên chính thức của G20 và Warsaw đang tích cực vận động cho mục tiêu này. Trước những chỉ trích từ phía Moscow, ông Sikorski cho rằng đây là một tình huống phức tạp và kêu gọi Nga hãy hành xử đúng mực như một thành viên của các câu lạc bộ quốc tế.

Do sự bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề an ninh toàn cầu, hội nghị dự kiến kết thúc vào ngày 31/10 mà không thể đưa ra được một tuyên bố chung.