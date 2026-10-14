Ngoại trưởng Nga: ASEAN là đối tác đáng tin cậy của Moscow

Ngày 13/10 tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc của ông tại Nga.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN là một trong những ưu tiên nhất quán của Nga trong chính sách đối ngoại tại châu Á và khu vực Á - Âu.

“Chúng tôi coi ASEAN là một đối tác đáng tin cậy. Hai bên gắn bó với nhau không chỉ thông qua nhiều năm hợp tác trên trường quốc tế mà ngày càng có thêm nhiều dự án hợp tác thực chất đang được triển khai và hiện thực hóa,” Bộ Ngoại giao Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow và ASEAN có chung mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn. Ông Lavrov khẳng định ngay từ khi thiết lập quan hệ với ASEAN, Nga đã tôn trọng cấu trúc an ninh lấy ASEAN làm trung tâm tại Đông Nam Á và kiên định bảo vệ nguyên tắc này. Nga tiếp tục duy trì lập trường này trong quá trình thúc đẩy sáng kiến xây dựng quan hệ đối tác Á - Âu do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất, với mục tiêu tạo nền tảng vật chất cho cấu trúc an ninh chung trên toàn lục địa.

Nhắc lại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra tại Kazan hồi tháng 6/2026, ông Sergey Lavrov bày tỏ mong muốn cùng Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá tiến độ thực hiện các quyết định được lãnh đạo hai bên thông qua. Các quyết định này liên quan đến chính trị, an ninh, ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và hợp tác nhân đạo.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết hai bên đang tích cực thảo luận mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, gồm an ninh hàng hải, phòng chống đại dịch, các vấn đề thanh niên và hải quan.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo thông báo của Ban Thư ký ASEAN, tại cuộc hội đàm, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã rà soát tình hình hợp tác ASEAN - Nga, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác theo Kế hoạch Hành động Toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2026-2030. Văn kiện này được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỷ niệm ASEAN - Nga ở Kazan vào tháng 6/2026.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Theo Ban Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn có chuyến thăm làm việc tại Nga từ ngày 13 đến 15/10 theo lời mời của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kao Kim Hourn dự kiến làm việc với đại diện các cơ quan Nga, gồm Văn phòng Tổng thống, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Giáo dục và Khoa học, Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Truyền thông và Thông tin đại chúng, cùng Bộ Năng lượng.

Tổng Thư ký ASEAN cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Ban điều hành Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) Bakytzhan Sagintayev, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật Nga.

Bên cạnh đó, ông Kao Kim Hourn sẽ tham gia một phiên thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga và hội nghị quốc tế “Nga và ASEAN tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, do Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga tổ chức.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Kao Kim Hourn tới Nga trong năm 2026, sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga – ASEAN ở Kazan vào tháng 6.

Quang cảnh cuộc hội đàm ngày 13/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Nga bắt đầu thiết lập quan hệ với ASEAN vào năm 1991. Đến năm 2018, hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Năm 2026 đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ Nga - ASEAN. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga – ASEAN ở Kazan hồi tháng 6, lãnh đạo hai bên đã thông qua những văn kiện nhằm định hướng và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nga và ASEAN phát triển ổn định, với kim ngạch thương mại hai chiều duy trì trên 20 tỷ USD trong những năm gần đây. Năm 2025, vốn đầu tư từ các quốc gia thành viên ASEAN vào Nga đạt 3,2 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư của Nga vào Đông Nam Á đạt 7,1 tỷ USD.

Hợp tác hai bên tiếp tục được triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ số, năng lượng và bảo vệ môi trường. Hai bên cũng tăng cường hợp tác về an ninh, trong đó có chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và bảo đảm an ninh thông tin quốc tế.