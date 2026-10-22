Ngoại trưởng Mỹ: Tỷ phú Elon Musk quyết định quyền truy cập Starlink ở Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 khẳng định việc sử dụng và áp dụng các hạn chế đối với hệ thống Starlink tại Ukraine thuộc phạm vi quyết định của SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành.

Phát biểu với phóng viên tại Ấn Độ, ông Rubio nhấn mạnh SpaceX là doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo các điều khoản hợp đồng cụ thể.

Chính phủ Mỹ không thể trực tiếp chỉ đạo công ty đưa ra những quyết định liên quan đến công nghệ của mình.

Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có biết trước về quyết định hạn chế Starlink tại Ukraine hay không, ông Rubio cho biết không rõ. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở hợp đồng thương mại giữa các bên.

Ông cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump không điều hành SpaceX và không thể tùy ý chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp này.

Ông Rubio bác bỏ cáo buộc Washington từ chối cung cấp hỗ trợ cần thiết để Ukraine tự vệ, đồng thời phủ nhận việc Tổng thống Trump muốn trừng phạt Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington đã hỗ trợ Ukraine trong suốt 4 năm rưỡi qua và mục tiêu cuối cùng của ông Trump là chấm dứt xung đột.

Elon Musk và SpaceX chưa phản hồi về phát biểu mới nhất của ông Rubio. Trước đó, Musk khẳng định các giới hạn về tốc độ và mức độ sử dụng hệ thống Starshield do quân đội Mỹ quyết định, với thẩm quyền cuối cùng thuộc về tổng thống.

Wall Street Journal ngày 20/10 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên và những người am hiểu vấn đề cho biết Musk đã ra lệnh áp trần tốc độ di chuyển đối với các thiết bị đầu cuối Starshield tại Ukraine trong tuần trước.

Biện pháp này được cho là khiến một số máy bay không người lái (UAV) không thể hoạt động hiệu quả.

Starshield là hệ thống liên lạc bảo mật phục vụ mục đích quân sự, được SpaceX phát triển dựa trên nền tảng Starlink.

Theo tờ báo Mỹ, Musk và Tổng thống Trump đã trao đổi trước khi quyết định hạn chế tốc độ kết nối được đưa ra.

Khi được hỏi liệu Musk có chỉ đạo làm chậm dịch vụ hay không, ông Trump ngày 21/10 trả lời rằng ông không biết ai đã thực hiện việc đó và khẳng định bản thân không liên quan.