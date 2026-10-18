Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do Tổng thống Trump đình chỉ loạt lệnh trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AA/TTXVN

Theo hãng tin AFP, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump muốn tận dụng khoảng thời gian 60 ngày này để phân tích những hệ quả kinh tế của các biện pháp này, đồng thời lưu ý rằng các hạn chế không chỉ liên quan đến Nga mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định các cuộc xung đột trên thế giới đang tác động lẫn nhau, ảnh hưởng đến giá dầu, dầu diesel và hoạt động của các nền kinh tế. Ông dẫn các căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia, làm ví dụ về những diễn biến có thể gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Cuối ngày 17/10, Tổng thống Trump cho rằng quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ và thế giới. Ông tuyên bố đây là một quyết định tốt cho đất nước, song chưa làm rõ liệu đã có quyết định cuối cùng về toàn bộ vấn đề hay chưa.

Động thái của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng tại Mỹ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện bang Texas thuộc đảng Cộng hòa, đã gọi quyết định của ông Trump là “một sai lầm” trong bình luận được phát sóng trên kênh Fox News.

Việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ diễn ra hai ngày trước khi các biện pháp này dự kiến có hiệu lực theo đạo luật đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 9.

Đạo luật bao gồm các biện pháp trừng phạt nhằm vào quan chức, giới tài phiệt và tổ chức tài chính của Nga, đồng thời trao cho Tổng thống Mỹ thẩm quyền áp đặt trừng phạt đối với các bên mua dầu mỏ và khí đốt quy mô lớn của Nga. Mục tiêu của các biện pháp này là cắt giảm nguồn tài chính của những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như nguồn lực phục vụ chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Việc tạm hoãn các biện pháp trừng phạt diễn ra khi giá dầu diesel tăng do xung đột liên quan đến Iran bắt đầu tác động đến nền kinh tế Mỹ. Chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có nguy cơ chịu tổn thất đáng kể trong cuộc bầu cử này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại Washington có thể tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông cho rằng động thái của Tổng thống Trump mang lại lợi ích cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.