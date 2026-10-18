Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Á, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AA/TTXVN

Tại thành phố Samarkand, Ngoại trưởng Rubio dự kiến gặp lãnh đạo Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tháp tùng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ trong chặng dừng tại Uzbekistan. Washington đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn khoáng sản đất hiếm của khu vực.

Ngoài hợp tác kinh tế, chuyến đi còn được kỳ vọng thúc đẩy việc mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Á. Mỹ đã trao đổi với một số quốc gia trong khu vực về khả năng tham gia khuôn khổ thúc đẩy bình thường hóa và tăng cường quan hệ với Israel.

Sau Uzbekistan, ông Rubio sẽ tới hai thành phố Mumbai và Jamnagar của Ấn Độ để gặp các lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries Mukesh Ambani. Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận thương mại giữa Washington và New Delhi về cơ bản đã hoàn tất, làm dấy lên khả năng hai bên công bố thỏa thuận trong chuyến thăm. Ông Rubio từng tới Ấn Độ cách đây 5 tháng. Chuyến công du dự kiến kết thúc ngày 22/10.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang xử lý nhiều vấn đề đối ngoại nóng, từ xung đột với Iran đến những bất đồng trong quan hệ Mỹ - Ukraine. Ngoại trưởng Rubio chưa tới Kiev hoặc Moskva kể từ khi nhậm chức và không tham gia cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tại Florida hồi đầu tháng này.

Trung Á ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Washington nhờ vị trí nằm giữa Trung Quốc, Nga và Iran, cùng nguồn tài nguyên phong phú. Tháng 11/2025, Tổng thống Trump đã tiếp lãnh đạo 5 nước Trung Á tại Nhà Trắng; Kazakhstan khi đó đồng ý tham gia Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, các nước trong khu vực vẫn duy trì quan hệ lịch sử sâu sắc với Nga, khiến việc cân bằng quan hệ với các cường quốc tiếp tục là vấn đề đáng chú ý.