Ngoại trưởng Mỹ: Sức ép kinh tế là đủ, chưa cần mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) khẳng định, Washington chưa cần mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran. (Nguồn: CNN)

Tuyên bố trên được đưa ra tại Paris, Pháp, sau hai ngày tham vấn với các đồng minh thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, sức ép kinh tế đối với Tehran đang gia tăng từng ngày, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này bị hạn chế nghiêm trọng.

Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, Washington có thể đạt được các mục tiêu đề ra thông qua những công cụ kinh tế mà chưa cần nối lại các cuộc tấn công quân sự. Nhà ngoại giao cấp cao Mỹ đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng, cách tiếp cận này đồng nghĩa với tình trạng bế tắc.

Lập trường trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 9/11 thông báo tạm hoãn các cuộc không kích nhằm vào Iran, theo đề nghị của một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Qatar.

Theo Ngoại trưởng Rubio, nhà lãnh đạo Mỹ đã tham khảo ý kiến các đồng minh tại Trung Đông về hiệu quả của chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhận được những đánh giá cho rằng, các biện pháp hiện nay đang phát huy tác dụng.

Trong nội bộ chính quyền Washington, một số quan chức cấp cao bày tỏ ủng hộ duy trì các biện pháp kinh tế thay vì mở rộng hoạt động quân sự, trong đó có Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, Phó Tổng thống JD Vance nghiêng về phương án tìm kiếm thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiện vẫn cho rằng chưa có cơ sở để đạt được một thỏa thuận khả thi giữa hai bên.

(theo Reuters)