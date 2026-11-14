Ngoại trưởng Mỹ Rubio nêu các ưu tiên trong chính sách đối ngoại, nhập cư và Iran

Phát biểu tại phiên hỏi đáp với các sinh viên và đại diện giới học thuật thuộc Hiệp hội Luật gia Liên bang ngày 13/11, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Washington cần tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác khi lợi ích của hai bên có sự tương đồng, qua đó xây dựng các liên minh và quan hệ đối tác. Trong trường hợp tồn tại những khác biệt về lợi ích, ngoại giao có vai trò tìm kiếm sự cân bằng giữa các bên. Ông cũng cho rằng Mỹ sẽ an toàn và thịnh vượng hơn khi các quốc gia xung quanh duy trì được sự ổn định, an toàn và phát triển. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng những diễn biến bên ngoài đều có thể tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của Washington.

Đề cập chính sách nhập cư, ông Rubio cho rằng Mỹ vẫn là quốc gia sẵn sàng đón nhận người dân từ nhiều nơi trên thế giới, song cần duy trì các quy định và cơ chế kiểm soát về số lượng, thời điểm và đối tượng được phép nhập cảnh. Ông thừa nhận sức hấp dẫn của Mỹ đối với những người sinh sống tại các quốc gia nghèo khó hoặc thiếu an toàn, nhưng nhấn mạnh việc nhập cư phải phù hợp với lợi ích quốc gia và tuân thủ các quy định.

Liên quan đến xung đột với Iran, ông Rubio cáo buộc chính quyền Tehran hậu thuẫn các lực lượng vũ trang trong khu vực, trong đó có Hezbollah ở Lebanon và các nhóm dân quân tại Iraq. Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Ông cho rằng Tehran đã phát triển các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và làm giàu urani vượt quá nhu cầu sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự. Theo ông, những năng lực này có thể tạo điều kiện để Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Trả lời câu hỏi về thế nào là một chiến thắng của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, ông Rubio nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo nếu Iran có được năng lực này, nước này có thể gây sức ép đối với toàn bộ khu vực Trung Đông, cũng như đe dọa an ninh của Mỹ.