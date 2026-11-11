Ngoại trưởng Mỹ Rubio: Chưa cần nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu sau cuộc họp G7 rằng chiến dịch siết chặt kinh tế Iran đồng nghĩa với việc ném bom là không cần thiết

Phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris, Pháp ngày 10-11, ông Rubio cho rằng chiến lược hiện nay của Mỹ đang phát huy hiệu quả.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các biện pháp hạn chế kinh tế đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran đến mức Washington không cần phải cân nhắc ngay các lựa chọn quân sự quy mô lớn.

“Chiến dịch gây sức ép kinh tế đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến mức hiện không cần thiết phải tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đó là điều tôi đã nói với các đồng minh tại đây hôm nay”, ông Rubio nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband kêu gọi nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo về những thiệt hại kinh tế do tình trạng bế tắc kéo dài gây ra.

"Chúng ta cần vượt qua thế bế tắc không chiến tranh, không hòa bình hiện nay. Điều này đang gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho các quốc gia của chúng ta" - ông Ed Miliband nói tại Paris.

"Chúng ta cần một nỗ lực ngoại giao toàn diện để chấm dứt cuộc xung đột này, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và những mối đe dọa mà nước này gây ra trên toàn thế giới, đồng thời mở cửa trở lại eo biển Hormuz".

Chính quyền Mỹ gần đây tiếp tục duy trì hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, hạn chế thương mại và các hoạt động nhằm kiểm soát nguồn thu của Iran.

Những nỗ lực của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu năng lượng chính từ vùng Vịnh, đã đẩy giá dầu tăng vọt. Đây được xem là một trong những yếu tố chính dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đáp trả đối với các cảng của Iran. Tháng 8-2026, Washington tuyên bố một chiến dịch "bóp nghẹt kinh tế", nhằm mục đích siết chặt nguồn tài chính của Iran.

Theo France24