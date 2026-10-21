Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ với Ấn Độ sẽ định hình thế kỷ 21

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại lễ đón Freedom 250 ngày 20/10 ở Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Phát biểu tại lễ đón Freedom 250 trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 20-22/10, ông Rubio mô tả Ấn Độ là quốc gia mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng.

Theo ông, hợp tác Mỹ-Ấn đặc biệt quan trọng xét về quy mô và ảnh hưởng toàn cầu của hai bên. Khi quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng phối hợp giải quyết các vấn đề, hai nước có cơ hội góp phần viết nên lịch sử thế kỷ này.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh, dù vẫn có thể tồn tại bất đồng, sự đồng thuận giữa hai nước ngày càng được củng cố, trong đó có việc cùng ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, nơi không quốc gia nào có thể áp đặt quyền thống trị hoặc kiểm soát hoạt động vận tải biển quốc tế.

Về lĩnh vực năng lượng, Ngoại trưởng Rubio đánh giá, Ấn Độ đã đạt tiến triển đáng kể trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, trong đó có giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, New Delhi nhiều lần bày tỏ mong muốn đa dạng hóa nguồn cung và coi đây là hướng đi hợp lý.

Hoan nghênh những kết quả mà Ấn Độ đạt được, ông Rubio cũng khẳng định Mỹ có thể trở thành một trong những nguồn cung năng lượng cho quốc gia Nam Á.

Ấn Độ hiện là một trong những nước nhập khẩu dầu mỏ lớn của Nga. Quan hệ New Delhi-Washington đã phát sinh thêm bất đồng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến thuế quan vào tháng 4/2025.

Về đàm phán thương mại song phương, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, hai nước đã tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận, chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần giải quyết. Ông bày tỏ hy vọng hai bên sớm công bố kết quả tích cực và tiến tới ký kết thỏa thuận ở cấp lãnh đạo.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của Ngoại trưởng Rubio trong chưa đầy 5 tháng. Chương trình nghị sự tập trung vào hợp tác thương mại, năng lượng, quân sự, công nghệ và các vấn đề cùng quan tâm. Trong chuyến thăm, ông Rubio đã đến Mumbai, trung tâm kinh tế của Ấn Độ vào chiều 20/10 và hội đàm với người đồng cấp Subrahmanyam Jaishankar.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rubio cũng dự kiến đến thành phố cảng Jamnagar, bang Gujarat, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Reliance của tỷ phú Mukesh Ambani. Ông đánh giá Ấn Độ là một cường quốc lọc dầu, đồng thời dự kiến gặp gỡ giới doanh nghiệp tại đây.