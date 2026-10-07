Ngoại trưởng Mỹ nói 'việc Ukraine gia nhập NATO chưa nằm trong chương trình nghị sự'

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ở Reykjavik hôm thứ Ba (6/10), khi được hỏi về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng “không có câu trả lời có hay không cho câu hỏi đó”.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO “hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự”, đồng thời lưu ý quyết định kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ 32 quốc gia thành viên.

﻿Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo ở Reykjavik, Iceland.

Ông Rubio cho biết Washington muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng thừa nhận tình hình hiện nay đang diễn biến theo hướng khác. Ông nhấn mạnh Mỹ trước mắt chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Washington sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình hòa bình”, ông nói.

Ukraine coi việc gia nhập NATO là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại kể từ năm 2014 và đã đưa định hướng này vào Hiến pháp. Tháng 9/2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức tuyên bố Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO theo thủ tục nhanh.

Tuy nhiên, liên minh chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho việc kết nạp Ukraine, trong khi một số thành viên vẫn phản đối động thái này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trước cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025, ông Trump từng tuyên bố NATO không phải là lựa chọn dành cho Ukraine.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev trong tháng trước để tiến hành các cuộc tiếp xúc với hai bên.