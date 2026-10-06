Ngoại trưởng Mỹ nói về khả năng rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev

“Chúng tôi có đại sứ quán tại Kiev và chúng tôi sẽ tự đánh giá xem liệu việc các nhân viên của mình tiếp tục ở đó có an toàn hay không. Mỗi ngày, chúng tôi đều đánh giá tình hình an toàn của tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới. Nếu xuất hiện một mối đe dọa mà chúng tôi cho rằng cần phải ứng phó bằng cách điều chỉnh cách bố trí lực lượng và nhân sự, chúng tôi sẽ làm như vậy,” Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ với báo giới tại Căn Cứ Liên Hợp Andrews ngày 5/10 giờ địa phương.

Phát biểu trên được ông Rubio đưa ra sau khi phóng viên đề nghị bình luận về việc Nga đang kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Theo Ngoại trưởng Mỹ, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo tương tự trong nhiều tháng qua.

“Nga đã nói điều này trong nhiều tháng rồi. Họ đã cảnh báo các nhà ngoại giao rời đi suốt nhiều tháng qua. Tôi không nghĩ việc Kiev đang bị tấn công là điều gây bất ngờ đối với bất kỳ ai. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ điều đó. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa quyết định rời đi,” ông Marco Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ với báo giới tại Căn Cứ Liên Hợp Andrews. Ảnh: X/@SecRubio (tài khoản X của ông Rubio)

Trước đó, tối 3/10, Bộ Ngoại giao Nga đăng thông báo kêu gọi người nước ngoài và nhân viên ngoại giao không lưu lại hoặc đến Ukraine.

“Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, để đáp trả những hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao, không lưu lại hoặc đến Ukraine,” thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đăng tối 3/10 giờ Việt Nam viết.

Phía Nga cũng bày tỏ quan ngại rằng một số người không lưu ý đến những cảnh báo trên.

“Một số người đang chủ ý đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Một số đại sứ quán nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài vẫn tiếp tục tới Ukraine. Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn. Trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người lựa chọn phớt lờ cảnh báo này,” tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 5/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định Nga đã sử dụng mọi biện pháp có thể để cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev về những nguy cơ nếu tiếp tục hoạt động tại thủ đô Ukraine.

“Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã nhiều lần đưa ra những cảnh báo liên quan. Quyết định thuộc về những quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev. Quân đội của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động,” TASS dẫn phát biểu của ông Dmitry Peskov.

“Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Putin rằng chính phía Ukraine, chính quyền Kiev, là bên đã mở rộng danh sách các mục tiêu bị tấn công và nhắm vào các cơ sở kinh tế của Nga. Những gì các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang thực hiện hiện nay là hành động đáp trả điều đó. Ukraine phải và chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động này,” phát ngôn viên Điện Kremlin chia sẻ thêm.