Ngoại trưởng Mỹ nói vấn đề Starlink ở Ukraine là do Elon Musk quyết định

Theo Bloomberg, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 đã bình luận về thông tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng tỷ phủ Elon Musk đã ra lệnh hạn chế kết nối vệ tinh Starlink tại Ukraine.

"Tôi không rõ ai đã ra quyết định hạn chế hoạt động của Starlink tại Ukraine. Nhưng điều đó không quan trọng, mấu chốt ở đây là Nhà Trắng không kiểm soát hoạt động của một hợp đồng thương mại tư nhân. SpaceX là công ty tư nhân của ông Musk và họ có các điều khoản hợp đồng về cách sử dụng công nghệ của mình", ông Rubio cho biết.

Trong tuyên bố của mình, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bác bỏ những lập luận cho rằng Tổng thống Donald Trump từ chối hỗ trợ Ukraine vì muốn "dạy cho Kiev một bài học".

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

"Không một quốc gia nào trên thế giới hỗ trợ Ukraine nhiều hơn Mỹ trong 4 năm qua. Nếu không có sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump thì Ukraine sẽ không thể tồn tại đến bây giờ. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của Mỹ vẫn là chấm dứt cuộc xung đột này", ông Rubio nói.

Theo nguồn tin của WSJ, tỷ phú Elon Musk trong tuần trước đã ra lệnh làm chậm hoạt động của hệ thống vệ tinh Starlink ở Ukraine, khiến việc vận hành UAV của Kiev gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, hiện cả ông Musk và SpaceX đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin của tờ báo Mỹ.

Trên thực tế, toàn bộ hệ thống Starlink ở Ukraine đều nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Lầu Năm Góc. Nếu chính quyền Tổng thống Trump quyết định đóng băng hoàn toàn viện trợ cho Ukraine và chấm dứt hợp đồng với công ty SpaceX, ông Musk sẽ buộc phải tuân thủ và ngừng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh.

Bên cạnh đó, một thỏa thuận trực tiếp giữa SpaceX và Kiev sẽ phải đối mặt với hai trở ngại lớn là thiếu sự cấp phép cần thiết của chính phủ Mỹ để xuất khẩu các công nghệ lưỡng dụng và nguy cơ mất các hợp đồng chủ chốt với chính phủ Mỹ. Rõ ràng, ông Musk không muốn đế chế kinh doanh của mình phải đối mặt với nguy cơ này.