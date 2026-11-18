Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ đón tại Manila, Philippines, ngày 18/11. (Ảnh: AP)

“Điều đó có thể không xảy ra, nhưng ông ấy đã sẵn sàng”, Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên tại Manila (Philippines), nơi ông cùng Tổng thống Trump có mặt để tham dự hội nghị cấp cao của ASEAN, trước khi tới Thâm Quyến (Trung Quốc) dự Hội nghị cấp cao APEC.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Nếu chúng ta có vấn đề với Triều Tiên, cách duy nhất để giải quyết là phải đối thoại với họ”.

Tổng thống Trump từng 3 lần gặp ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021) và nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong tuần này, ông Trump nhiều lần đề cập khả năng gặp ông Kim khi tới Trung Quốc.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ phát biểu với báo chí: “Chúng tôi cũng có thể gặp Kim Jong Un, như vậy sẽ rất tốt”. Ông nói thêm rằng ông Kim có tham gia hay không phụ thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Ông ấy có thể đến. Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa phát đi tín hiệu chính thức nào cho thấy ông Kim muốn gặp lại Tổng thống Mỹ. Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố không thấy cần thiết phải đàm phán vào thời điểm hiện tại, đồng thời chỉ trích các chính sách mà nước này cho là thù địch của Washington.

Trong lúc khả năng diễn ra cuộc gặp Trump - Kim thu hút chú ý, ngày 17/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố loạt hình ảnh ông Kim cùng gia đình và các quan chức cấp cao tới thăm khu du lịch gần biên giới Trung Quốc.

Theo KCNA, chuyến thăm diễn ra từ ngày 15-16/11.

Địa điểm ông Kim tới thăm là thành phố Samjiyon, nằm gần biên giới Trung Quốc và núi Paektu. Ngọn núi này được người Triều Tiên xem là vùng đất linh thiêng, gắn với nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il, cha ông Kim Jong Un.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam nước này. Các chuyên gia cho rằng việc ông Kim xuất hiện gần biên giới Trung Quốc chưa chắc là tín hiệu cho thấy ông đang chuẩn bị tới dự hội nghị hoặc gặp Tổng thống Trump.

Khoảng cách đường chim bay giữa Samjiyon và Thâm Quyến là hơn 2.500 km.

Ông Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói rằng bản tin của KCNA không chứa thông điệp nào nhắm tới Mỹ và cũng không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc gặp.

Do đó, chuyến thăm của ông Kim khó có thể được xem là động thái chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ trong tuần này.