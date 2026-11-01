Ngoại trưởng Mỹ - Nga thảo luận về cuộc gặp hai Tổng thống bên lề APEC

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ở Atlanta, Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận đã đề cập với người đồng cấp Nga Lavrov về khả năng Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tiếp xúc tại sự kiện APEC sắp tới.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo chỉ trao đổi ngắn bên lề hội nghị, không tiến hành một cuộc gặp song phương chính thức.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự kiến diễn ra ngày 18–19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để lãnh đạo Mỹ và Nga tiếp xúc, song thông tin được công bố hiện mới dừng ở việc thảo luận khả năng tổ chức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS

Giải thích về việc duy trì đối thoại với Moskva, ông Marco Rubio cho rằng muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, Washington cần trao đổi với cả hai bên. Theo ông, tiếp xúc ngoại giao không đồng nghĩa với việc tán thành hành động hoặc lập trường của một quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với Nga, nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn, nhằm hạn chế nguy cơ leo thang xung đột.

Dù vậy, ông Rubio đưa ra đánh giá thận trọng về triển vọng đàm phán Ukraine. Ông cho biết Mỹ vẫn đang tìm hiểu liệu có thể đạt được hòa bình thông qua thương lượng hay không, đồng thời khẳng định Washington chưa coi một giải pháp cho xung đột là điều sắp đạt được.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov trước đó xác nhận đã trao đổi ngắn với ông Marco Rubio về quan hệ song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, G20 và APEC. Ông hoan nghênh việc Mỹ sẵn sàng duy trì đối thoại ở nhiều cấp, đồng thời cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực có lợi ích chung và tránh để bất đồng chuyển thành đối đầu.

Khả năng tiếp xúc tại Trung Quốc từng được đặt ra ở cả hình thức song phương Mỹ–Nga và cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm 19/10, Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ý tưởng gặp ba bên đã được đề cập, nhưng khi đó chưa có đề xuất hoặc thỏa thuận cụ thể về việc tổ chức cũng như chương trình nghị sự.