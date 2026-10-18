Ngoại trưởng Mỹ nêu lý do ông Trump hoãn trừng phạt Nga trong 60 ngày

Ngoại trưởng Marco Rubio lý giải rằng khoảng thời gian 60 ngày là cần thiết để chính quyền Washington phân tích kỹ lưỡng ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và chính sách thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Đặc biệt, việc áp thuế và trừng phạt các nước nhập khẩu năng lượng Nga có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới các đối tác chiến lược của Mỹ như Ấn Độ, quốc gia vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhiên liệu từ Moscow.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng bảo vệ thỏa thuận song phương liên quan đến việc gia tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga. Theo kế hoạch công bố, Nga sẽ cung cấp ban đầu hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ nhằm hỗ trợ hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng. Ông Rubio khẳng định quyết định tạm hoãn trừng phạt và thỏa thuận nhiên liệu phản ánh bài toán thực tế trong việc quản lý các rủi ro kinh tế song song với các diễn biến địa chính trị phức tạp hiện nay.

Trong khi đó, cuối ngày 17/10, Tổng thống Donald Trump cho rằng quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ và thế giới. Ông tuyên bố đây là một quyết định tốt cho đất nước, song chưa làm rõ liệu đã có quyết định cuối cùng về toàn bộ vấn đề hay chưa.

Quyết định tạm lùi thời hạn áp lệnh trừng phạt được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm trước kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ tại Mỹ, khi chính quyền chịu nhiều áp lực về lạm phát và giá năng lượng gia tăng do xung đột liên quan đến Iran. Kết quả đánh giá trong 60 ngày tới sẽ là căn cứ quan trọng để Washington định hình chính sách trừng phạt và thương mại trong giai đoạn tiếp theo.