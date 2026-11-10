Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Paris bàn về các điểm nóng quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tới Paris tham dự cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong 2 ngày 9-10/11 (theo giờ địa phương). Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tuần trước.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tờ “The Washington Post” đưa tin, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông dự kiến các đồng minh châu Âu sẽ đặt câu hỏi về các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, Iran. Theo ông, Tehran tiếp tục đưa ra những yêu cầu “không hợp lý” trong các cuộc đàm phán gần đây.

Một quan chức Pháp đề nghị giấu tên cho biết, bên cạnh các cuộc thảo luận về những cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine, Trung Đông, vùng Sừng châu Phi và Haiti, hội nghị G7 cũng sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo, phối hợp chống buôn lậu ma túy, tác động của giá năng lượng toàn cầu tăng cao và những rủi ro do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến viện trợ cho Ukraine, trong đó có việc sửa chữa khẩn cấp hệ thống kết cấu bảo vệ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, bị hư hại do một thiết bị bay không người lái tấn công hồi năm ngoái.

Ngoài các nước thành viên G7, các phái đoàn Ukraine, Brazil, Hàn Quốc, Ai Cập và Saudi Arabia cũng sẽ tham dự hội nghị. Diễn đàn sẽ tạo cơ hội để ông Rubio gặp phái đoàn Ukraine, trong đó có người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha.

Trong những tháng gần đây, hoạt động ngoại giao của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột này thường do Đặc phái viên Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner và gần đây nhất là Đệ nhất phu nhân Melania Trump dẫn dắt.

Mỹ sẽ tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên G7 từ Pháp vào năm tới./.