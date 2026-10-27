Ngoại trưởng Mỹ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tới thành phố Atlanta, bang Georgia, từ ngày 30-31/10 để chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 do Tổng thống Donald Trump chủ trì.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Washington hướng tới đưa G20 trở lại trọng tâm kinh tế ban đầu, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, củng cố an ninh kinh tế và tạo ra những kết quả thiết thực cho người dân Mỹ.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Rubio sẽ triệu tập các nhà ngoại giao hàng đầu của những nền kinh tế lớn nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các thách thức chung về kinh tế và an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Atlanta, với vai trò là trung tâm quốc tế về ngoại giao, giao thông và thương mại, là địa điểm phù hợp để tổ chức các cuộc thảo luận này.

Chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào tác động của các cuộc khủng hoảng địa chính trị đối với kinh tế toàn cầu, trong đó có những nguy cơ đối với tự do hàng hải, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các chuỗi cung ứng hàng hóa.

Washington nhấn mạnh an ninh toàn cầu và thịnh vượng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, do đó cần được xem xét đồng thời trong quá trình hợp tác giữa các thành viên G20.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị cấp ngoại trưởng sẽ tạo nền tảng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, đồng thời chuẩn bị các nội dung thảo luận về chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn hơn giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-15/12 tới tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral gần thành phố Miami, bang Florida (Mỹ)./.