Ngoại trưởng Mỹ: Chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo chí tại quảng trường Registan ở thành phố Samarkand, Uzbekistan. (Nguồn: WSLS)

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Mỹ đã nhiều lần tìm cách thúc đẩy hoặc tạo điều kiện để Nga và Ukraine đi đến thỏa thuận trong gần hai năm qua.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng cân nhắc mọi biện pháp có thể góp phần kết thúc xung đột, dù tiến triển cho đến nay chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đề cập quyết định tạm đình chỉ một số biện pháp trừng phạt đối với Nga gần đây, Ngoại trưởng Rubio cho hay, Washington muốn kiểm chứng liệu các cuộc đàm phán với cả Moscow và Kiev có thể mang lại kết quả tích cực hay không.

Đánh giá về tình hình xung đột, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đến nay, vẫn chưa bên nào giành được ưu thế rõ rệt. Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều phải chịu tổn thất nặng nề.

“Sau cùng, điều cốt yếu là Nga và Ukraine có thể đi đến một thỏa thuận hay không và liệu cả hai bên có sẵn lòng nhượng bộ để chấm dứt xung đột hay không”, ông Marco Rubio nhấn mạnh.

Liên quan phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ từng tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev trong một khoảng thời gian ngắn, Ngoại trưởng Rubio bác bỏ nhận định này.

(theo Tân Hoa xã)