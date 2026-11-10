Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran đưa ra yêu sách đàm phán thái quá

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/11 cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt chiến sự chưa có dấu hiệu đạt đột phá, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của nhiều quốc gia.

“Nhiều nước đang tiếp xúc với Iran với nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng tôi không cho rằng chúng ta sắp đạt được đột phá”, ông Rubio nói.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ công khai thừa nhận tiến trình thương lượng chưa đạt kết quả đáng kể, trái với những tuyên bố lạc quan trước đó của Tổng thống Donald Trump.

Ông Rubio cho rằng, Tehran đưa ra những yêu sách không thể chấp nhận, thậm chí có những điều kiện “thái quá, lố bịch và thiếu thực tế”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không tiết lộ cụ thể những yêu cầu mà Washington phản đối.

Ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải quyết xung đột với Iran thông qua ngoại giao, dù thừa nhận phương án này đôi khi không khả thi.

Hồi tháng 9/2026, Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày, với điều kiện chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa cảng biển Iran.

Tehran sau đó rút ngắn thời gian mở lại tuyến hàng hải chiến lược xuống còn 2 ngày.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/11 tiếp tục nhắc lại đề xuất, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington lựa chọn giải pháp quân sự.

Trong khi đó, ông Rubio bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump, cho rằng Washington hành động nhằm ngăn Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định việc bảo vệ lợi ích quốc gia đôi khi không được lòng dư luận nhưng vẫn cần thiết.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ khả năng hối tiếc về quyết định phát động chiến tranh, dù thừa nhận xung đột gây tổn thất kinh tế.

Ông cho rằng, Phó tổng thống JD Vance, người từng đề cập tác động của chiến sự đối với thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, vẫn nên khẳng định quyết định hành động là đúng đắn.

Phía Mỹ cho biết, các nhà trung gian đã liên tục di chuyển giữa 2 phái đoàn trong ngày, trong khi Tổng thống Trump nói ông Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với các quan chức Iran.

Trong bối cảnh Qatar và Pakistan tiếp tục thúc đẩy vai trò trung gian, Washington cảnh báo sẽ hành động nếu Iran tạo ra mối đe dọa rõ ràng đối với hoạt động hàng hải hoặc lực lượng Mỹ trong khu vực.

Ông Rubio khẳng định Mỹ có quyền tự vệ nếu xuất hiện những nguy cơ như vậy.