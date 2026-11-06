Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ tin đồn từ chức

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times vào ngày 5/11, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định việc tiếp tục phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump "luôn là kế hoạch của tôi".

Ông thẳng thắn bác bỏ các đồn đoán về sự ra đi của mình: "Thành thật mà nói, tôi không biết những thông tin này từ đâu ra. Tôi yêu thích công việc mình đang làm. Thêm vào đó, tôi luôn bật cười khi người ta nói tôi sắp nghỉ việc. Tôi lại tự hỏi: 'Công việc nào cơ chứ?'".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời phỏng vấn. Ảnh: X/SecRubio

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng kiên quyết khước từ mọi câu hỏi về cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới khi tuyên bố: "Tôi hoàn toàn sẽ không nói về năm 2028 nữa. Tôi sẽ không làm điều đó".

Trước đó, đồn đoán về khả năng từ chức của ông Rubio bùng lên sau khi tờ The Independent dẫn các nguồn tin ẩn danh tại Washington và Chính phủ Anh.

Tờ báo này cho rằng, sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, ông Rubio nằm trong nhóm 4-5 quan chức cấp cao có ý định rời đi nhằm giữ khoảng cách với các chính sách gây tranh cãi của chính quyền, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran.

Hãng tin Bloomberg sau đó cũng đưa tin ông Rubio đã thảo luận với Nhà Trắng về việc từ chức nhưng được đề nghị ở lại. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ đã lập tức bác bỏ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle mô tả các bài báo trên là "những thuyết âm mưu vô căn cứ và sai sự thật", trong khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Dylan Johnson lên tiếng chỉ trích đây là "tin giả hoàn toàn vô căn cứ đến từ các 'nguồn tin' ẩn danh thêu dệt".