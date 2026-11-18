Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AA/TTXVN

Theo truyền thông Anh, phát biểu với báo giới tại Manila khi được hỏi về khả năng xảy ra cuộc tấn công cận kề, ông Rubio khẳng định: "Tôi không lo ngại. Tôi không cho rằng có bất kỳ mối đe dọa cận kề nào cả". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh chính phủ nước này luôn cảnh giác trước bất cứ điều gì có thể đe dọa đến sự an toàn và an ninh của Mỹ.

Trước đó, ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét nghiêm túc khả năng Iran lên kế hoạch tấn công bằng bom bẩn. Khi được hỏi liệu Tehran có đang chuẩn bị kích nổ loại vũ khí này tại thủ đô Mỹ hay không, ông Trump đã gật đầu và nói: "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này".

Về khả năng xảy ra một cuộc tấn công cận kề, ông Trump cảnh báo nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ phải "trả một cái giá mà chưa từng có quốc gia nào phải gánh chịu trước đây". Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có cơ sở nào cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra hay không, ông nói: "Tôi hy vọng là không, nhưng chúng tôi vẫn xem xét vấn đề này rất nghiêm túc".

Cùng ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc trên, gọi đây là những thông tin "vô căn cứ".

Trước đó, ngày 16/11, CNN dẫn các nguồn tin cho biết tình báo Mỹ ghi nhận Tehran đang xây dựng kế hoạch có khả năng kích nổ một quả bom bẩn tại thủ đô Washington.

Bom bẩn là loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ. Khác với vũ khí hạt nhân, loại bom này không tạo ra phản ứng nổ hạt nhân, nhưng có thể gây ô nhiễm phóng xạ, dẫn đến những gián đoạn nghiêm trọng trong đời sống và gây hoang mang trong dư luận.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp diễn. Ngày 17/11, Mỹ và Iran xảy ra các cuộc giao tranh bất chấp những nỗ lực đàm phán giữa Tehran với các bên trung gian là Oman và Qatar. Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhắm vào một trận địa phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm, với lý do gọi đây là hành động “tự vệ”.

Vụ không kích diễn ra chỉ ít giờ sau khi IRGC tuyên bố dùng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

Xung đột Iran nổ ra từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Trong suốt cuộc chiến, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng các đợt tấn công của Israel tại Liban, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao khi đó là Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng.