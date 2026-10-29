Ngoại trưởng Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/10 cho biết Tehran đang xem xét các phương án nhằm đẩy nhanh kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng đã chuẩn bị đầy đủ để tự vệ trước những hành động quân sự mới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết Iran duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trung gian nhằm tìm cách chấm dứt cuộc đối đầu với Washington, vốn gây ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Ngoại trưởng Iran nói Tehran đang thảo luận về những phương án có thể giúp thực hiện kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn, nhanh hơn cả dự kiến ​​trong kế hoạch 7 ngày đề ra hồi tháng 9.

Theo đề xuất được chuyển tới Mỹ thông qua Qatar, Iran sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này và nối lại đàm phán với Washington trong vòng một tuần nếu các điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Cụ thể, Mỹ sẽ chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này trong vòng 5 ngày. Sau đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại vào ngày thứ sáu và nối lại đàm phán với Mỹ vào ngày thứ bảy để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hãng tin Reuters ngày 28/10 dẫn các nguồn tin Iran cho biết Tehran đang xem xét đề xuất chấm dứt xung đột do các bên trung gian Qatar chuyển tới vào cuối tuần trước. Trước đó, tờ New York Times đưa tin Qatar đang thúc đẩy một thỏa thuận kéo dài 5 ngày, theo đó Iran mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Iran cảnh báo nguy cơ đối với thị trường năng lượng

Cũng trong các tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Araghchi cảnh báo bất kỳ hành động quân sự mới nào tại Vịnh Ba Tư, đặc biệt là những hành động mà Tehran cho rằng do Israel thúc đẩy, đều có thể gây ra tác động nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Ngoại trưởng Iran, những diễn biến như vậy tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và giá năng lượng, ảnh hưởng đến cả các nước xuất khẩu khí đốt lẫn người tiêu dùng trên thế giới.

Ông Araghchi đồng thời cho biết Iran đã thúc đẩy các hoạt động ngoại giao năng lượng tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Các nước Xuất khẩu Khí đốt (GECF) ở Nga. Sự kiện cũng tạo cơ hội để Tehran và Moscow thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương.

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực có thể phối hợp giải quyết những thách thức chung mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng để ngỏ khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, cho biết "mọi thứ đều có thể xảy ra" khi được hỏi về khả năng tấn công nước này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Việc hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đang làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế của xung đột. Trong khi đó, eo biển Bab al-Mandeb ở cửa ngõ Biển Đỏ cũng là điểm nóng an ninh hàng hải, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải và cung ứng năng lượng quốc tế.