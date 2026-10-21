Ngoại trưởng Iran: Mỹ chấp thuận kế hoạch 7 ngày kèm yêu cầu bổ sung

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Araghchi đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Ekhbariya của Iraq ngày 21/10, đồng thời xác nhận rằng các kênh liên lạc ngoại giao giữa Tehran và Washington vẫn đang được duy trì.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi đã đưa ra ‘kế hoạch 7 ngày’ cho phía Mỹ, trong đó Tehran nêu rõ các điều kiện của mình. Theo kế hoạch, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn vào ngày thứ sáu. Phía Mỹ thông báo rằng họ đồng ý với các điều kiện này, nhưng muốn bổ sung thêm một vài điều khoản nữa”.

Ông Araghchi bổ sung rằng Iran mong muốn duy trì con đường ngoại giao, với điều kiện phía bên kia phải tôn trọng các cam kết của mình. Theo Ngoại trưởng Iran, chính Washington chứ không phải Tehran, mới là bên đang cản trở tiến trình này. Ông đồng thời khẳng định Mỹ cần thực hiện các điều kiện mà họ đã cam kết trước đó.

Ông Araghchi nói: “Nếu họ tuân thủ các điều kiện này, eo biển Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn. Sau đó chúng ta tiếp tục các vòng đàm phán kế tiếp cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng”.

Khi trả lời câu hỏi về tình hình căng thẳng quanh eo biển Hormuz cũng như cáo buộc cho rằng Iran có liên quan đến các diễn biến tại Biển Đỏ, ông Araghchi đã bác bỏ mọi mối liên hệ giữa Tehran và vấn đề này. Ông tuyên bố: “Những vấn đề và diễn biến tại Biển Đỏ hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi, mà có hoàn cảnh đặc thù riêng”.

Ông Araghchi cũng nhắc lại rằng eo biển Hormuz sẽ không mở cửa hoàn toàn cho tất cả các bên cho đến khi đạt được thỏa thuận hoặc sự hiểu biết chung. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ phải chấp nhận các điều kiện của Iran đối với việc tàu thuyền đi qua eo biển này.

Theo các nguồn tin truyền thông, bản kế hoạch 7 ngày của Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ hành động không thiện chí tại Trung Đông trong một tuần, bao gồm cả tại Liban và Yemen, như phát biểu của ông Hossein Mohebi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bên cạnh đó, Iran cũng đưa ra các điều kiện cốt lõi gồm: Mỹ phải giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hải quân đối với Iran.

Hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran từng ký một bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt xung đột, mở lại eo biển Hormuz và khởi động đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ ngay sau đó.

Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 20/10, Iran tuyên bố sẽ không chuyển bất kỳ lượng urani làm giàu nào ra khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định chưa thể nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa thực hiện các bước đi nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng những điều kiện của Tehran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong điều kiện bị đe dọa, yêu cầu Washington trước hết phải chấm dứt các mối đe dọa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngay lập tức, nhưng kết quả hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng việc giá năng lượng tăng cao là cái giá có thể chấp nhận được để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.