Ngoại trưởng Iran gửi thông điệp gì khi điện đàm với 12 nước trong vòng 48 giờ?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong bài đăng trên Instagram, ông Araghchi cho biết đã giải thích về những lập trường cơ bản của Iran, đồng thời thảo luận về sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của các nước, chấm dứt bạo lực và các mối đe dọa, không tiến hành những hành động can thiệp từ bên ngoài gây bất ổn và ngăn chặn tình trạng mất an ninh lan rộng.

Ngoại trưởng Iran cũng nói rằng các bên đã thảo luận về sự cần thiết phải thiết lập các cơ chế an ninh khu vực mà không có các cường quốc ngoài khu vực can thiệp.

Theo ông Araghchi, những người đồng cấp mà ông đã trao đổi là ngoại trưởng các nước Oman, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, CH Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Tunisia, Iraq và Pakistan.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 6/11, ông Hussein đã đề xuất thành lập một ủy ban khu vực gồm các ngoại trưởng nhằm làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ, đồng thời góp phần giải quyết xung đột trong khu vực.

Sau khi bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6 giữa Tehran và Washington đổ vỡ, hai bên đã nối lại các cuộc tấn công rải rác nhằm vào lợi ích của nhau trong khu vực. Có thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự trong thời gian tới.

Ngày 7/11, quân đội Iran tuyên bố đã phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ trên đảo Qeshm vào sáng sớm cùng ngày. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các lực lượng Mỹ đã tấn công một hệ thống phòng không của Iran và vô hiệu hóa thiết bị này. Theo ông Trump, lực lượng Mỹ đã phá hủy thiết bị này trong khoảng thời gian từ 5 đến 15 phút. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm thông tin về địa điểm, quy mô hay phương thức tiến hành cuộc tấn công.

Các quan chức Mỹ từng đánh giá phần lớn hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm nghiêm trọng năng lực sau các cuộc không kích của Israel hồi tháng 6/2025 và những đợt tấn công đầu tiên trong cuộc xung đột hiện nay. Washington cho rằng Tehran sẽ tìm cách khôi phục hệ thống phòng không cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Diễn biến mới này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang chịu sức ép chính trị sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ được công bố kể từ khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về cách chính quyền xử lý cuộc xung đột với Iran và tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.