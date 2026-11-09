Ngoại trưởng Iran đưa ra hai lựa chọn cho Nhà Trắng, cảnh báo 'cơn mưa lửa địa ngục'

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X rạng sáng 9/11/2026, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng giờ đây Nhà Trắng phải đưa ra lựa chọn: hoặc chấp nhận đề xuất có thời hạn hai ngày của Tehran hoặc là lựa chọn chiến tranh với cơn mưa lửa địa ngục. Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào rạng sáng 9/11, theo giờ Việt Nam, ông Araghchi viết rằng các cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình và giờ là lúc Nhà Trắng phải đưa ra quyết định.

Ngoại trưởng Iran khẳng định: "Đề xuất hai ngày của chúng tôi vẫn còn hiệu lực: Hãy đáp ứng các yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, và các ông sẽ thấy kết quả".

Ông Araghchi đồng thời cảnh báo: "Hoặc hãy lựa chọn chiến tranh và chứng kiến những chiến binh luôn cảnh giác, dày dạn trận mạc của chúng tôi giáng xuống các ông một cơn mưa lửa địa ngục".

Đến thời điểm các nguồn tin trên đăng tải, Nhà Trắng chưa có phản hồi trực tiếp về tuyên bố mới của Ngoại trưởng Iran.