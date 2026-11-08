Ngoại trưởng Iran điện đàm với 12 nước về an ninh khu vực
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 7/11 cho biết ông đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp từ 12 quốc gia trong vòng 48 giờ qua, nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực. Động thái diễn ra vào thời điểm Mỹ tiếp tục không kích vào các hệ thống phòng không trên đảo Qeshm của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngoai-truong-iran-dien-dam-voi-12-nuoc-ve-an-ninh-khu-vuc-246261108214735049.htm