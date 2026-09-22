Ngoại trưởng Iran đến New York dự Đại hội đồng Liên hợp quốc

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng Araghchi đã được ông Gholamhossein Darzi, đại diện thường trực kiêm quyền đại diện lâm thời của Iran tại Liên hợp quốc, đón tiếp tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (Mỹ).

Trên đường đến New York, ông Araghchi đã dừng chân ngắn tại Doha, nơi ông có cuộc thảo luận với các quan chức Qatar về những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York để tham dự kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nguồn: AA

Theo hãng thông tấn IRNA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng dự kiến ​​sẽ đến New York vào thứ Ba để tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81.

Ông Pezeshkian cũng dự kiến ​​sẽ gặp gỡ và tham vấn với một số nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao bên lề cuộc họp.

Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tạo cơ hội cho các quốc gia thành viên trình bày quan điểm của mình về các vấn đề quốc tế và tiến hành các cuộc thảo luận song phương và đa phương.