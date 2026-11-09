Ngoại trưởng G7 thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine
Ngày 9/11, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các nỗ lực thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bên cạnh vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng cũng dự kiến trao đổi về tình hình Iran và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngoai-truong-g7-thuc-day-giai-phap-cham-dut-xung-dot-ukraine-246261109230018499.htm