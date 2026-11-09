Ngoại trưởng G7 thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong Quốc hội nước này, giáng một đòn mạnh vào chính quyền Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa của ông. Điều này có tác động đến cả tình hình trong nước và quốc tế, bao gồm cả chính sách của Mỹ đối với Ukraine, một vấn đề hầu như không được đề cập trong các chiến dịch tranh cử.