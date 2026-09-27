Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên Hợp Quốc

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Đức tại LHQ. (Ảnh: Michael Kappeler)

Cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của phía Đức, trước khi ông Lavrov có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ.

Một quan chức Đức cho biết trong cuộc gặp, ông Wadephul kêu gọi Nga từ bỏ “con đường leo thang nguy hiểm” với Đức, châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Berlin cũng bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Mátxcơva, nhưng cho rằng điều này chỉ có thể đạt được nếu các nhà lãnh đạo Nga thực sự sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo hãng thông tấn Đức dpa, cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút và diễn ra trong căn phòng do phía Nga bố trí. Hai ngoại trưởng kết thúc cuộc gặp bằng việc bắt tay.

Tuy nhiên, ông Lavrov sau đó cho biết cuộc trò chuyện “không mang lại điều gì mới”.

“Ông ấy chỉ nhắc lại lập trường công khai chính thức lên án Nga. Các bạn có thể tự đánh giá xem điều đó có được coi là đối thoại hay không”, Ngoại trưởng Nga nói.

Quan hệ giữa Berlin và Mátxcơva gần đây tiếp tục xấu đi vì những cáo buộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Leipzig của Đức tháng trước.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông Lavrov bảo vệ lập trường của Mátxcơva về cuộc xung đột tại Ukraine và chỉ trích phương Tây, trong đó có Đức.

Ngoại trưởng Nga đặc biệt phản đối khả năng Đức và Nhật Bản được trao ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ. Ông tuyên bố Mátxcơva sẽ phủ quyết bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa hai nước này vào nhóm thành viên thường trực của cơ quan quyền lực nhất LHQ.

Ông Lavrov cũng chỉ trích NATO và Mỹ, cho rằng phương Tây đang cố duy trì những đặc quyền của mình và áp đặt quy tắc lên các quốc gia khác, trong bối cảnh cán cân địa - chính trị thế giới thay đổi.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng, Ngoại trưởng Đức Wadephul tiếp tục chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Mátxcơva tiến tới đàm phán chấm dứt giao tranh.

Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng. Những tháng gần đây, Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, trong khi Kiev sử dụng UAV tầm xa tập kích các cơ sở dầu khí và mục tiêu kinh tế trên lãnh thổ Nga.