Ngoại trưởng Đức nêu 2 lý do gặp Ngoại trưởng Nga lần đầu tiên kể từ xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa lên tiếng giải thích lý do cho cuộc gặp hiếm hoi giữa ông và người đồng cấp Nga bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Ông Wadephul ngày 27/9 cho biết, việc ông quyết định gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xuất phát từ những lo ngại về an ninh và nhu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng xuất khẩu lương thực đang ngày càng trầm trọng.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Berlin và Moscow, sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) nhắm vào sân bay Leipzig, dẫn đến việc hai nước đều ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán của nhau.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Đức cho biết, việc Nga bị cáo buộc triển khai drone có vũ trang tại sân bay Leipzig – một trong những sân bay hàng hóa lớn nhất châu Âu – đã vượt quá giới hạn, khiến Đức cần phải truyền đạt trực tiếp rằng nước này sẵn sàng tự vệ.

"Đây là hành động leo thang không thể chấp nhận được. Nga cần hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng kháng cự và tự vệ", ông Wadephul cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài ARD.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: United24 Media

Cuộc gặp mới đây giữa Ngoại trưởng Đức và Ngoại trưởng Nga bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York cũng thu hút sự chú ý quốc tế vì đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quan hệ giữa Moscow và Berlin – một đồng minh thân cận của Ukraine – đã bị đóng băng kể từ đó, và ông Wadephul cho rằng sự im lặng về mặt ngoại giao này là điều cần thiết trong suốt thời gian qua.

"Nhưng giờ đây tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta cần phải đối thoại", ông Wadephul nhận định.

Cuộc gặp cũng diễn ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng của Nga và Ukraine qua Biển Đen – vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng do các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng biển.

"Một số đồng nghiệp, đặc biệt là từ các nước thuộc Nam Bán cầu, đã đề nghị tôi trao đổi với phía Nga", ông Wadephul nói, đồng thời coi đây là lý do thứ hai dẫn đến cuộc đối thoại. "Nguy cơ xảy ra nạn đói đang hiện hữu, và đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc ngừng bắn tại khu vực Biển Đen", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Đức mô tả cuộc hội đàm là rất "căng thẳng" và hai bên vẫn tồn tại những bất đồng lớn.

"Tất nhiên, chúng tôi không đạt được sự đồng thuận về các vấn đề then chốt", ông Wadephul chia sẻ với đài truyền hình công cộng ZDF.

Ông nói thêm rằng ông đã "đề xuất các biện pháp giảm leo thang, đặc biệt là liên quan đến tình hình tại Ukraine, nhưng chưa nhận được sự lắng nghe hay tiếp nhận từ phía Nga".

Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ vẫn còn băng giá, ông Lavrov cho rằng cuộc gặp với ông Wadephul là không cần thiết.

Nhà ngoại giao Nga chia sẻ với hãng tin dpa của Đức rằng ông "không nghe thấy điều gì khác biệt" so với lập trường công khai của Berlin về cuộc xung đột.

"Tôi đã nói thẳng với ông ấy rằng… Lẽ ra ông chỉ cần gọi cho tôi và bảo: ‘Hãy đọc tuyên bố của tôi’ là được", ông Lavrov nói, đề cập đến Ngoại trưởng Đức.

Minh Đức (Theo DW, Politico EU)