Ngoại trưởng Đức: Mỹ mời ông Putin dự hội nghị G20 ở Miami là 'cơ hội' cần nắm bắt

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa đưa ra đánh giá tích cực về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới tại Miami, Florida.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đứng đầu cơ quan đối ngoại EU Kaja Kallas, đã bày tỏ sự hoài nghi và lo ngại sâu sắc về lời mời này.

Tuy nhiên, ông Wadephul lại thể hiện thái độ lạc quan hơn. Nhà ngoại giao Đức cho rằng đây là một "cơ hội" cần được tận dụng và có thể là sự khởi đầu cho những "cuộc đàm phán nghiêm túc" nhằm chấm dứt cuộc giao tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine nay đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi.

"Lời mời này – điều mà bất kỳ nước chủ nhà nào cũng có thể đưa ra – sẽ là phép thử để xem liệu ông Vladimir Putin có sẵn sàng đàm phán với thiện chí hay không", ông Wadephul nói trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada Anita Anand tại Ottawa ngày 25/9. "Cần phải nắm bắt những cơ hội như vậy", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đánh giá tích cực về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới tại Miami, Florida. Ảnh: UATV

Vị quan chức ngoại giao hàng đầu nước Đức cho biết Berlin đã nhiều lần kêu gọi cả chính phủ Nga lẫn cá nhân ông Putin tham gia đàm phán.

"Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Nga và cá nhân ông Vladimir Putin hãy thực sự ngồi vào bàn đàm phán", ông nói.

"Nếu đó là một hướng đi khả thi, thì nó ít nhất sẽ đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc đàm phán nghiêm túc", miễn là ông Putin và chính phủ Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt giao tranh, Ngoại trưởng Đức nói.

Theo ông Wadephul, điều kiện tiên quyết để có một cuộc đối thoại có ý nghĩa là phải duy trì lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian đàm phán.

"Theo quan điểm của tôi, để tiến hành các cuộc đàm phán thực sự nghiêm túc, một lệnh ngừng bắn cũng là điều cần thiết", Ngoại trưởng Đức phát biểu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Canada Anand cho biết bà đã rất ngạc nhiên khi biết việc ông Trump mời ông Putin tham dự hội nghị G20 vào tháng 12.

Tuy nhiên, bà khẳng định Canada không có ý định tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Nga, vì đó chính là "bản chất thực sự của ngoại giao".

Đáng chú ý, những phát biểu của ông Wadephul khác biệt so với quan điểm chính thức của chính phủ Đức. Trước đó trong tuần, ông Stefan Kornelius – người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz – cho biết rằng "chính phủ Đức không coi quan hệ với Nga là hoạt động bình thường như trước đây" và đang phối hợp với các đối tác để đưa ra phản ứng chung.

Theo Politico EU, Bộ Ngoại giao Đức chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Lời mời từ Nhà Trắng là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm đưa Moscow trở lại quỹ đạo ngoại giao quốc tế và có thể dẫn đến việc ông Putin lần đầu tiên tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019.

Nga vẫn duy trì tư cách thành viên G20 bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Dù vậy, lần cuối cùng ông Putin tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G20 là vào năm 2019 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tổng thống Nga vẫn chưa chính thức chấp nhận lời mời của ông Trump – lời mời vốn đã được công bố rộng rãi vào đầu tuần này.

Thành viên G20 hiện gồm các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada, Italy), các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Indonesia), các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-Út, Thổ Nhĩ Kỳ), Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU).

Minh Đức (Theo Caliber, Politico EU)