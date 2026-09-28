Ngoại trưởng Abbas Araghchi: Iran chờ Mỹ chính thức phản hồi kế hoạch ngừng bắn tại Hormuz

Iran đã ghi nhận phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày, nhưng đang chờ lập trường chính thức của Washington thông qua các bên trung gian quốc tế, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận.

Trao đổi với hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Araghchi cho biết, Tehran đã đưa ra các điều khoản cụ thể trong các cuộc gặp tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, đồng thời chuyển các đề xuất này thông qua các nhà trung gian Qatar.

"Chúng tôi đã nghe phản ứng đầu tiên từ Tổng thống Mỹ, nhưng các bên trung gian vẫn chưa chuyển bất kỳ thông tin nào tới chúng tôi", ông Araghchi nói.

"Chúng tôi đang chờ lập trường cuối cùng được truyền đạt thông qua các bên trung gian, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lập trường đó".

Ông Araghchi nhấn mạnh việc mở lại tuyến đường thủy chiến lược vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran: "Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc những điều kiện này được đáp ứng. Chỉ một giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi thế bế tắc này".

Lộ trình 7 ngày

Lộ trình được đề xuất nhằm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường trong vòng một tuần.

Trong 5 ngày đầu tiên, Washington sẽ thực hiện một loạt bước đi, gồm dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn các lệnh trừng phạt dầu mỏ, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng, đồng thời tuân thủ một lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực, bao gồm Lebanon và Yemen. Những động thái này sẽ tạo điều kiện để eo biển được mở lại vào ngày thứ 6, trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng.

Ông Trump bác bỏ sáng kiến này khi rời Nhà Trắng để tới Tennessee.

"Tôi bác bỏ đề xuất của họ", ông Trump nói với các phóng viên.

"Họ muốn đạt được một thỏa thuận để mở ngay eo biển vì họ đang thua rất nặng... Họ muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Tôi cũng thích đạt được các thỏa thuận".

Trước đó, ông Araghchi đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, nhắc lại rằng: "Iran không chấp nhận sự ép buộc, đe dọa hay uy hiếp, và Iran sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền của mình dưới sức ép".

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi thể hiện lập trường cứng rắn khi nói với hãng thông tấn Tasnim: "Chúng tôi sẽ không ngừng trừng phạt Mỹ cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng".

Thế Hải (Theo AA, Trtworld)