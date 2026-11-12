Ngoại tình với sếp, cô gái bị bạn trai vạch trần: Cái kết khiến ai nấy hả hê

Theo trang tin HK01, một người đàn ông ở Hong Kong đã chuẩn bị món quà bất ngờ dành tặng bạn gái nhân dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, món quà đặc biệt này lại khiến cô gái chết lặng.

Trong đoạn video ghi lại cuộc đối chất được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi xuất hiện bên bờ sông. Người đàn ông dùng tay che mắt bạn gái, trong lúc chuẩn bị cho cô xem thứ được cho là món quà bất ngờ.

Ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra khá bình thường. Cô gái còn trêu bạn trai rằng tay anh có mùi lạ.

"Em nghĩ đây là gì?", người đàn ông hỏi.

Sau đó, anh bất ngờ tiết lộ: "Đây là bằng chứng em ngoại tình", đồng thời đưa những bức ảnh trong điện thoại cho bạn gái xem.

Có vẻ không tin vào những gì đang diễn ra, cô gái hỏi lại: "Em ngoại tình từ khi nào?".

Người đàn ông bình tĩnh đáp: "Em không thể phủ nhận chuyện này được nữa".

Ảnh cắt từ Threads.

Theo HK01, người đàn ông bắt đầu kiểm tra điện thoại bạn gái sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ. Đó cũng là lúc anh phát hiện những tin nhắn tán tỉnh, tình cảm giữa cô gái và cấp trên. Người đàn ông kể lại một số lần bạn gái được cho là đã phản bội lòng tin của mình.

Trong một lần anh ra ngoài mua quà kỷ niệm dành tặng bạn gái, người sếp được cho là đã đến tận khu căn hộ nơi cô sinh sống để đón cô.

Ở một tình huống khác, khi cả hai đang tổ chức sinh nhật cho cô gái, cô vẫn nhắn tin cho người sếp với nội dung bày tỏ rằng bản thân nhớ đối phương.

Trong cuộc đối chất, người đàn ông mỉm cười và nói với bạn gái: "Cảm ơn em. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ trải qua ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau theo cách này".

Sau sự việc, anh được cho là đã đăng tải câu chuyện lên Threads, kể chi tiết về việc bạn gái không chung thủy. Người đàn ông cáo buộc sếp của bạn gái đã chủ động tán tỉnh cô dù biết nữ nhân viên này đang có người yêu.

Sau khi bài đăng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và câu chuyện ngoại tình bị công khai, nhà hàng thuộc sở hữu của người sếp được cho là đã chấm dứt quan hệ hợp tác với ông.