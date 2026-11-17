Theo Tokyo Reporter, cảnh sát thành phố Fukuoka (Nhật Bản) đã bắt giữ một phụ nữ 33 tuổi với cáo buộc cố ý giết người sau khi người này dùng dao đâm người đàn ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với mình tại một quán cà phê Internet.

Người phụ nữ được xác định là Kumiko Taniguchi. Nạn nhân là một người đàn ông 39 tuổi, làm nghề tạo mẫu tóc và đã có gia đình. Theo thông tin từ cảnh sát, hai người có quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/10. Taniguchi bị cáo buộc dùng dao nhà bếp đâm vào bụng người tình. Đáng chú ý, sự việc chỉ được phát hiện khi người đàn ông bị thương tìm cách liên lạc với vợ để cầu cứu.

Theo lời trình báo của người vợ với cảnh sát, chị nhận được tin nhắn từ chồng thông báo rằng anh đang bị khống chế và đã bị đâm.

Kumiko Taniguchi (mạng xã hội X).

Dù bị chồng phản bội, người phụ nữ vẫn lập tức liên hệ với cảnh sát để nhờ hỗ trợ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. May mắn, vết thương của người đàn ông không đe dọa đến tính mạng.

Sau khi bị bắt giữ, Taniguchi thừa nhận các cáo buộc và khai rằng hành vi tấn công đã được tính toán trước. Người phụ nữ khai với điều tra viên rằng cô có ý định giết người đàn ông mà mình đang ngoại tình và đã sử dụng con dao nhà bếp mang từ nhà đến để thực hiện hành vi.

Hiện cảnh sát Nhật Bản tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như những mâu thuẫn dẫn đến vụ tấn công.