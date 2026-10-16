Ngoại tình để hiểu vì sao chồng phản bội, người vợ rơi vào mối quan hệ ngoài luồng không lối thoát

Thường xuyên uống nước suối khi đi làm nương, người phụ nữ 24 tuổi ở Sơn La có cảm giác vướng, nhột trong họng, đôi lúc khó thở. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ phát hiện một con đỉa sống bám tại thanh môn, vị trí liên quan trực tiếp đến đường thở.