Ngoại tình để hiểu vì sao chồng phản bội, người vợ rơi vào mối quan hệ ngoài luồng không lối thoát
Phát hiện chồng ngoại tình suốt nửa năm nay, chị âm thầm theo dõi nhưng chưa muốn làm lớn chuyện. Thay vì đối chất, chị quyết định tìm một người đàn ông khác để tự mình trải nghiệm cảm giác ngoại tình. Không ngờ, "phép thử" ấy lại khiến chị rơi vào một tình huống khó xử.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoai-tinh-de-hieu-vi-sao-chong-phan-boi-nguoi-vo-roi-vao-moi-quan-he-ngoai-luong-khong-loi-thoat-172261016114648822.htm