Ngoài tiền cuốc xe, tài xế Grab, Be, Green SM còn nhận được gì từ hãng

Các nền tảng gọi xe công nghệ hiện áp dụng nhiều hình thức chia doanh thu giữa nền tảng và tài xế.

Trong đó, Grab không sử dụng một tỷ lệ chiết khấu cố định để mô tả phần doanh thu nhận được từ mỗi chuyến mà áp dụng khái niệm Phí sử dụng ứng dụng (SDUD). Trong khi đó, Be áp dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu cố định theo từng thành phố, còn Green SM xây dựng cơ chế khác nhau giữa tài xế sử dụng xe công ty và tài xế sử dụng phương tiện cá nhân.

Tuy nhiên, số tiền tài xế nhận được sau mỗi cuốc xe mới chỉ phản ánh một phần thu nhập và quyền lợi khi tham gia các nền tảng này. Thực tế, các ứng dụng gọi xe còn tung ra nhiều chương trình thưởng khác nhau dựa trên số chuyến, thời gian hoạt động hoặc doanh thu của tài xế.

Tiền thưởng là một phần thu nhập quan trọng

Với những tài xế chạy xe thường xuyên, các khoản thưởng có thể trở thành một nguồn thu nhập quan trọng bên cạnh tiền nhận trực tiếp từ từng chuyến. Tuy nhiên, mỗi nền tảng lại thiết kế chương trình theo cách khác nhau, từ thưởng theo chuyến, theo ngày cho đến tính theo tuần hoặc tháng.

Grab hiện áp dụng cấu trúc thưởng kết hợp giữa các chương trình ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, tài xế có thể tham gia các gói thưởng theo chuyến, khung giờ trong ngày, tuần hoặc tháng tùy từng chương trình.

Một hình thức phổ biến là thưởng theo hiệu suất hoạt động. Tài xế tích lũy số chuyến và có thể phải đáp ứng thêm một số tiêu chí liên quan đến chất lượng dịch vụ để đạt các mốc được đặt ra theo ngày, tuần hoặc tháng.

Cơ chế này được Grab áp dụng cho cả tài xế 2 bánh và 4 bánh. Phần thưởng có thể là một khoản tiền cố định hoặc được tính theo tỷ lệ doanh thu từ các chuyến xe.

Một hình thức khác là thưởng ngay khi hoàn thành từng chuyến xe. Khoản tiền này có thể được cộng trực tiếp vào thu nhập của tài xế trong những trường hợp như nhận chuyến đón khách ở xa, di chuyển vào khu vực ùn tắc, hoạt động trong giờ cao điểm, thời tiết xấu hoặc thời điểm nhu cầu đi lại tăng mạnh trong khi nguồn cung tài xế hạn chế.

Grab cũng có các chương trình thưởng theo khung giờ đăng ký hoạt động. Tài xế đăng ký trước thời gian và khu vực hoạt động có thể được đảm bảo một mức thu nhập hoặc áp dụng hệ số thu nhập đối với các chuyến xe hoàn thành trong khoảng thời gian tương ứng.

Ngoài các chương trình thường xuyên, nền tảng này có thể xây dựng những gói thưởng theo từng thời điểm. Chẳng hạn, trong tháng 3 và tháng 4, Grab triển khai chương trình thưởng kéo dài 6 tuần dành cho tài xế sử dụng xe xăng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Chính sách thưởng của các hãng xe công nghệ đối với tài xế 2 bánh chở khách tại Hà Nội:

Với Be, cơ chế thưởng cũng được xây dựng dựa trên mức độ hoạt động của tài xế. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, mỗi tuần nền tảng này triển khai trung bình khoảng 30 chương trình thưởng, tùy dịch vụ, khu vực và mức độ hoạt động. Giá trị các chương trình dao động từ 75.000 đồng đến 2 triệu đồng/tuần.

Chẳng hạn, với chương trình "lái nhiều thưởng cao", tài xế 2 bánh tại Hà Nội có thể nhận các mốc thưởng 30.000 đồng, 130.000 đồng và 230.000 đồng mỗi ngày nếu tích lũy lần lượt 5, 84 và 112 điểm. Tùy dịch vụ và thời gian hoạt động, mỗi cuốc xe có thể mang lại 2-5 điểm. Vào cuối tuần, giá trị từng mốc thưởng có thể tăng thêm 10.000-20.000 đồng.

Đối với tài xế 4 bánh, mức thưởng hoạt động trong ngày thường dao động 100.000-400.000 đồng/ngày và có thể lên tới 500.000 đồng/ngày vào cuối tuần.

Green SM cũng có cơ chế thưởng dựa trên hiệu suất nhưng phần lớn các mốc được tính theo tuần thay vì theo ngày. Với tài xế 2 bánh tại Hà Nội, mức thưởng được doanh nghiệp đưa ra dao động từ 350.000 đồng đến tối đa 1,75 triệu đồng.

Để nhận thưởng, tài xế không chỉ phải đáp ứng tỷ lệ nhận và hoàn thành chuyến mà còn phải hoạt động tối thiểu 5 ngày/tuần, trong đó có ít nhất một ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, chương trình yêu cầu doanh số tối thiểu 1,6 triệu đồng/tuần; trường hợp không đạt điều kiện doanh số có thể phát sinh cơ chế truy thu theo quy định của chương trình.

Tài xế được hưởng bảo hiểm và an sinh thế nào?

Bên cạnh thu nhập, bảo hiểm là một trong những nhóm quyền lợi mà các nền tảng đưa vào chính sách dành cho tài xế.

Grab hiện cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân cho cả tài xế và hành khách. Theo chính sách doanh nghiệp cung cấp, bảo hiểm được tự động kích hoạt miễn phí khi tài khoản tài xế ở trạng thái sẵn sàng nhận cuốc, áp dụng trong các trường hợp tai nạn hoặc sự cố bị hành hung ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Tài xế cũng có thể lựa chọn mua bổ sung sản phẩm "Bảo hiểm cho Đối tác", trong đó quyền lợi được thiết kế cho tài xế và vợ/chồng hợp pháp của đối tác.

Từ ngày 1/6, nền tảng này cũng phối hợp với bảo hiểm PVI triển khai chương trình thí điểm kết hợp bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho tài xế. Theo Grab, chương trình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai cùng PVI, còn Grab đóng vai trò hỗ trợ kết nối để tài xế tiếp cận các sản phẩm này.

Be cũng có chính sách bảo hiểm tai nạn dành cho tài xế. Theo doanh nghiệp, hơn 16.000 tài xế có thứ hạng cao mỗi tháng sẽ được mua bảo hiểm tai nạn và chính sách này đã được duy trì trong 5 năm. Chi phí bảo hiểm do Be trả toàn bộ.

Chính sách đóng bảo hiểm cho tài xế công nghệ của một số ứng dụng. Ảnh: Tạo bởi AI.

Ngoài ra, tài xế Be có thể tham gia một gói bảo hiểm tai nạn 24/7 với mức phí từ 25.000 đồng/tuần. Theo cơ chế được doanh nghiệp giới thiệu, tài xế tích lũy khoản đóng trong tối đa 50 tuần sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 1 tỷ đồng.

Khác với bảo hiểm gắn trực tiếp với thời gian chạy xe, gói này được áp dụng cả ngoài thời gian tài xế hoạt động trên nền tảng.

Trong khi đó, Green SM duy trì chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quan hệ lao động với một bộ phần tài xế cơ hữu của hãng. Doanh nghiệp cho biết tài xế thuộc mô hình này được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Ngoài các chế độ trên, Green SM cũng hợp tác với PVI triển khai bảo hiểm tai nạn cho tài xế. Theo cơ chế này, tài xế phải đóng một khoản nhỏ trên mỗi chuyến, gồm 100 đồng/cuốc xe 2 bánh, 200 đồng/cuốc taxi, 350 đồng/cuốc xe van và 250 đồng/cuốc liên tỉnh để tích lũy quyền lợi bảo hiểm, với mức quyền lợi tối đa được doanh nghiệp công bố là 600 triệu đồng.

Green SM Bike cũng có chương trình bảo hiểm vật chất mô tô - xe máy dành cho tài xế sử dụng xe máy điện do hãng cung cấp. Tài xế được hỗ trợ tham gia bảo hiểm mà không phải đóng thêm phí, với phạm vi hỗ trợ chi phí sửa chữa hoặc bồi thường khi xe gặp sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm và được đưa đến hệ thống xưởng dịch vụ theo quy định.

Từ tiền thưởng đến hỗ trợ mua xe, sạc điện

Ngoài thưởng và bảo hiểm, các nền tảng cũng triển khai chính sách nhằm giảm một phần chi phí mà tài xế phải bỏ ra để duy trì hoạt động.

Grab cho biết đang phối hợp với các nhà sản xuất xe điện, đơn vị vận hành trạm sạc và đối tác tài chính để hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện. Tùy chương trình, tài xế có thể tiếp cận mức giá mua xe ưu đãi, phương thức thanh toán linh hoạt, chương trình đảm bảo thu nhập hoặc ưu đãi chi phí sạc.

Với Be, chính sách hỗ trợ tập trung một phần vào chi phí vốn và phương tiện. Theo doanh nghiệp, tài xế có thể vay vốn với lãi suất thấp hơn khoảng 1% so với thị trường và không giới hạn số tiền vay theo chính sách được công bố. Các chương trình mua hoặc thuê xe cũng có thể được giảm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, mô hình của Green SM gắn chặt hơn với loại phương tiện mà tài xế sử dụng. Hãng có cả mô hình tài xế sử dụng xe công ty và mô hình tài xế sử dụng phương tiện cá nhân.

Green SM vừa tung chương trình chia sẻ doanh thu tới 100% trong 2 năm đầu cho các tài xế mua hoặc thuê ôtô, xe máy điện VinFast. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Green SM đã tuyên bố chia sẻ 100% doanh thu trong 2 năm đầu cho các tài xế mua hoặc thuê ôtô, xe máy điện của VinFast từ ngày 19/9, đăng ký vận doanh duy nhất trên nền tảng Green SM Platform và tham gia hoạt động trước ngày 19/12.

Đồng thời, hãng cũng cam kết áp dụng mức chiết khấu chỉ bằng 50% so với mặt bằng chung thị trường trong năm thứ 3, trước khi đưa về mức ngang bằng thị trường ở năm thứ 4 và thứ 5.

Sau thời hạn 2 năm đối với xe máy và 5 năm đối với ôtô, tài xế thuê xe cũng sẽ được ưu tiên tham gia chương trình mua lại xe đã qua sử dụng với mức giá ưu đãi.

Trước đó, tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho tài xế Green SM Bike Platform dùng xe cá nhân được công bố tối đa là 90% (chưa bao gồm thuế). Trong khi đó, tài xế dịch vụ 4 bánh (dù mua xe qua Green SM hay không) nhận tỷ lệ chia sẻ 80%.