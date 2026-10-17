Ngoài Tesla Roadster, thế giới đang phát triển những xe bay nào?

Sự xuất hiện của Tesla Roadster thế hệ mới thu hút sự chú ý vào ý tưởng đưa phương tiện giao thông cá nhân lên không trung. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã phát triển những hướng tiếp cận khác nhau, từ ô tô có thể tự cất cánh đến máy bay điện phục vụ vận tải hành khách.

Điểm đáng chú ý là không phải phương tiện nào được gọi là “ô tô bay” cũng có thể chạy trên đường bộ. Một số được thiết kế để di chuyển bằng cả đường bộ lẫn đường không, trong khi số khác là máy bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng, hoạt động tại các điểm đỗ chuyên dụng.

Ô tô bay cất, hạ cánh thẳng đứng của Alef Aeronautics

Một trong những hướng phát triển gần với khái niệm ô tô bay truyền thống là Alef Model A của công ty Mỹ Alef Aeronautics. Phương tiện này được thiết kế để vừa di chuyển trên đường bộ, vừa có thể cất cánh thẳng đứng và bay qua khu vực ùn tắc giao thông.

Khác với máy bay thông thường cần đường băng, Alef theo đuổi thiết kế tích hợp khả năng di chuyển trên mặt đất và bay trong cùng một phương tiện. Hệ thống động cơ điện và cánh quạt được bố trí phục vụ quá trình nâng phương tiện lên không trung. Khi bay, thiết kế thân xe và khoang cabin có thể thay đổi tư thế để thích ứng với hướng di chuyển.

Mục tiêu của công nghệ này là giúp người dùng không phải chuyển từ ô tô sang một phương tiện hàng không riêng biệt. Tuy nhiên, việc phát triển một mẫu xe có thể vận hành an toàn trong cả hai môi trường đặt ra nhiều yêu cầu về kết cấu, điều khiển, năng lượng và chứng nhận kỹ thuật.

Alef vẫn cần được đánh giá dựa trên tiến độ thử nghiệm, khả năng sản xuất và các điều kiện cấp phép thực tế. Việc một nguyên mẫu có thể bay không đồng nghĩa phương tiện đã sẵn sàng để sử dụng phổ biến trên đường phố hoặc trong không phận dân dụng.

Máy bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng của Joby Aviation

Một hướng phát triển khác là máy bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng, thường được gọi là eVTOL. Công nghệ này không tập trung vào việc tạo ra một chiếc ô tô có thể chạy trên đường mà hướng đến vận tải hành khách bằng đường không, đặc biệt tại các đô thị đông đúc.

Joby Aviation là một trong những doanh nghiệp theo đuổi hướng đi này. Máy bay của hãng sử dụng hệ thống động cơ điện và cánh quạt để cất, hạ cánh thẳng đứng, sau đó chuyển sang chế độ bay về phía trước. Phương tiện được thiết kế cho tốc độ tối đa 322 km/h.

Khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng giúp eVTOL giảm sự phụ thuộc vào đường băng dài. Thay vào đó, phương tiện có thể hoạt động tại các sân đỗ chuyên dụng, kết nối sân bay với trung tâm thành phố hoặc phục vụ những hành trình ngắn.

Dù vậy, eVTOL không thể thay thế trực tiếp ô tô cá nhân. Người dùng vẫn cần di chuyển đến điểm đón, tuân thủ quy trình khai thác hàng không và phụ thuộc vào hạ tầng, điều kiện thời tiết cũng như quy định cấp phép.

Thị trường này đang tiến gần hơn đến khai thác thực tế, nhưng chứng nhận an toàn và xây dựng mạng lưới điểm cất, hạ cánh vẫn là những thách thức quan trọng.

Ô tô kết hợp máy bay tháo rời của XPENG AEROHT

Thay vì tích hợp toàn bộ hệ thống bay vào một thân xe, XPENG AEROHT theo đuổi giải pháp mô-đun, kết hợp phương tiện đường bộ với một máy bay điện có thể tách rời.

Dự án Land Aircraft Carrier được phát triển theo cấu trúc gồm một xe mặt đất cỡ lớn và mô-đun bay điện. Xe mặt đất có nhiệm vụ chở mô-đun bay đến địa điểm sử dụng, trong khi bộ phận hàng không đảm nhận việc di chuyển trên không.

Thiết kế này cho phép hai phương tiện thực hiện những nhiệm vụ khác nhau thay vì buộc một hệ thống phải đáp ứng đồng thời mọi yêu cầu của đường bộ và hàng không.

Ưu điểm của phương án mô-đun là có thể tách biệt một phần yêu cầu kỹ thuật giữa xe và máy bay. Phương tiện mặt đất phục vụ việc di chuyển thông thường, còn mô-đun bay được tối ưu cho hoạt động hàng không.

Đây cũng là hướng tiếp cận có sự giao thoa rõ rệt giữa ngành công nghiệp ô tô điện và lĩnh vực hàng không.

Tuy nhiên, hệ thống này không đồng nghĩa người dùng có thể lái một chiếc SUV lên trời. Khi muốn bay, người dùng phải triển khai mô-đun hàng không riêng, đồng thời đáp ứng các điều kiện vận hành và an toàn tương ứng.

Ô tô bay sử dụng cánh quạt nâng của PAL-V

Một hướng tiếp cận khác là kết hợp ô tô với công nghệ con quay hồi chuyển, hay gyrocopter. Đại diện đáng chú ý là PAL-V Liberty do công ty Hà Lan PAL-V phát triển.

Khác với eVTOL sử dụng nhiều cánh quạt để tạo lực nâng trực tiếp khi cất cánh, PAL-V Liberty theo đuổi cấu hình phương tiện đường bộ kết hợp máy bay cánh quạt tự quay.

Khi chuyển sang chế độ bay, hệ thống cánh quạt và các bộ phận hàng không được triển khai để phục vụ hoạt động trên không; khi di chuyển trên mặt đất, chúng được thu gọn theo cấu hình dành cho đường bộ.

Ưu điểm của hướng phát triển này là sử dụng nguyên lý hàng không đã được biết đến, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những cấu hình động cơ nâng điện mới.

Tuy nhiên, phương tiện vẫn cần không gian và điều kiện phù hợp để cất, hạ cánh, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu riêng về điều khiển, huấn luyện người lái và an toàn hàng không.

PAL-V cũng cho thấy khái niệm ô tô bay không nhất thiết phải dựa vào pin và nhiều động cơ điện. Các nhà phát triển có thể lựa chọn những cấu hình hàng không khác nhau để dung hòa giữa khả năng chạy đường bộ, hiệu suất bay và tính thực dụng.

Dù vậy, khả năng lưu thông trên đường và khả năng hoạt động trên không là hai vấn đề pháp lý riêng biệt. Việc đáp ứng yêu cầu ở một môi trường không tự động đồng nghĩa phương tiện được phép hoạt động ở môi trường còn lại.