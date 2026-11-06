Ngoại ngữ đứng đầu các môn học thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước

Hiện nay theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành hệ 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12), có 7 ngoại ngữ được đào tạo bao gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn, tiếng Đức là môn thí điểm làm môn Ngoại ngữ 1.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh được lựa chọn học môn ngoại ngữ tự nguyện và nhà trường căn cứ số lượng học sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng để tổ chức giảng dạy.

Việc môn Ngoại ngữ là môn học thiếu nhiều giáo viên nhất chính từ tình trạng này là do sinh viên tốt nghiệp ngành Ngoại ngữ có nhiều cơ hội việc làm ngoài ngành với mức thu nhập cao hơn so với lương nhà giáo.

Học sinh trong buổi trải nghiệm văn hoá và môn tiếng Hàn.

Bên cạnh đó, một số môn học cũng đang ở tình trạng thiếu nhiều giáo viên như: Giáo dục thể chất thiếu 9.400 giáo viên; Tin học: thiếu 6.430 giáo viên; Nghệ thuật: thiếu 4.800 giáo viên;Công nghệ: thiếu 4.400 giáo viên.

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên Ngoại ngữ cùng các môn học khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các phương án xử lý như Rút ngắn thời gian đào tạo nghiệp vụ sư phạm, Thông tư mới (có hiệu lực từ 8/12) cho phép sinh viên đại học hoàn thành từ 70% số tín chỉ (tương đương năm thứ ba) được đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị vào nghề ít nhất một năm.

Bên cạnh đó tăng định mức giờ dạy và điều phối cán bộ, Bộ dự kiến tăng định mức mỗi giáo viên thêm 35–70 tiết/năm. Cùng với việc đưa 22.000 hiệu trưởng, hiệu phó về lại lớp học sau khi sáp nhập trường lớp, tổng số giáo viên thiếu hụt trên cả nước dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 43.000 người