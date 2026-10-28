'Ngoại lệ' của tay đua F1 ghét đọc sách

Đọc sách chưa bao giờ là sở thích của Max Verstappen. Ảnh: Jakub Porzycki/Reuters.

Tháng 8, trong cuộc trò chuyện với FORMULA 1 Magazine, Max Verstappen (29 tuổi) thẳng thắn thừa nhận không thích đọc sách vì cảm thấy hoạt động này rất khó chịu. Tay đua người Hà Lan từng tiết lộ cả đời có lẽ chỉ đọc khoảng 2-3 cuốn sách và không đủ kiên nhẫn để duy trì thói quen này.

Tuy nhiên, Johan Cruyff, huyền thoại bóng đá Hà Lan, là một ngoại lệ. Verstappen cho biết nếu có cuốn sách mới viết về Cruyff, anh sẵn sàng dành thời gian đọc vì thực sự quan tâm đến nhân vật này.

Cruyff là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến lịch sử bóng đá thế giới. Ông nổi tiếng khi thi đấu cho Ajax và Barcelona, đồng thời ghi dấu ấn trong vai trò huấn luyện viên với triết lý bóng đá đề cao khả năng kiểm soát, di chuyển và tư duy chiến thuật.

Với Verstappen, sức hút của Cruyff không chỉ đến từ thành tích trên sân cỏ mà còn ở cách ông nhìn nhận các vấn đề. Tay đua đặc biệt quan tâm đến những phát ngôn và lối tư duy của huyền thoại bóng đá đồng hương.

Tháng 3/2016, Verstappen có dịp gặp trực tiếp Johan Cruyff tại Barcelona (Tây Ban Nha), khi huyền thoại bóng đá đang điều trị ung thư phổi. Trong cuộc gặp, cả hai trò chuyện về bóng đá và đua xe. Cruyff bày tỏ sự quan tâm đến F1, còn Verstappen có cơ hội nghe ông chia sẻ những câu chuyện về bóng đá.

Cruyff qua đời không lâu sau cuộc gặp. Đến tháng 5 cùng năm, Verstappen giành chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp tại Spanish Grand Prix, trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử giành chiến thắng một chặng đua. Anh từng nhắc lại cuộc gặp với Cruyff khi chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này.

Tự truyện của Johan Cruyff là một trong số ít cuốn sách khiến Max Verstappen sẵn sàng dành thời gian đọc. Ảnh: AbeBooks.

Ngoài những tác phẩm liên quan đến Cruyff, một trong số ít cuốn sách Verstappen từng đọc trọn vẹn là Aussie Grit: My Formula One Journey (tạm dịch: Bản lĩnh Australia: Hành trình Công thức 1 của tôi), tự truyện của Mark Webber, cựu tay đua người Australia từng thi đấu cho Red Bull Racing.

Cuốn sách kể lại hành trình theo đuổi đua xe chuyên nghiệp của Webber, từ những khó khăn ban đầu đến khi góp mặt tại F1, cùng những trải nghiệm trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của môn thể thao tốc độ.

Max Verstappen hiện thi đấu cho Red Bull Racing, đội đua F1 của Áo. Anh ra mắt giải đấu năm 2015 ở tuổi 17, trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử tham dự F1. Một năm sau, Verstappen giành chiến thắng đầu tiên tại Spanish Grand Prix khi mới 18 tuổi 228 ngày, thiết lập kỷ lục tay đua trẻ nhất thắng một chặng đua.

Anh tiếp tục giành 4 chức vô địch thế giới liên tiếp giai đoạn 2021-2024. Đặc biệt, mùa giải 2023, Verstappen lập kỷ lục với 19 chiến thắng trong 22 chặng đua, gồm chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp.

Ở mùa giải 2026, Verstappen hiện xếp thứ tư trên bảng tổng sắp với 236 điểm, giành hai chiến thắng chặng và về thứ ba tại United States Grand Prix ngày 25/10. Dù không còn cơ hội vô địch mùa này, anh vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.