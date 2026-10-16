Ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường và an toàn giao thông

Cán bộ Công an xã Phan Thanh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Thanh.

Tại buổi ngoại khóa, cán bộ Công an xã Phan Thanh tuyên truyền các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: khi tham gia giao thông phải đi đúng làn đường, phần đường; không dàn hàng ba, hàng tư trên đường; không chở quá số người quy định; phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định; quy định về độ tuổi được điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện; tìm hiểu những kiến thức cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, thông tin về tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; hướng dẫn cách nhận biết về các chất ma túy phổ biến hiện nay, tác hại của ma túy và cách phòng tránh ma tuý đối với học sinh; trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ trước các phương thức buôn bán người; nhận biết các hành vi bạo lực học đường và kiến thức an ninh mạng,...

Bằng cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, ngoại khóa góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và bạo lực học đường để cán bộ giáo viên, học sinh có hành vi đúng đắn, từ đó, tạo môi trường học tập trong nhà trường không có các tệ nạn xã hội.