Ngoại khóa hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương'

Chương trình Ngoại khóa trong khuôn khổ Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương" tại Trường THPT Mai Sơn.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phổ biến những kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ bắt nạt, xâm hại trực tuyến, lừa đảo số, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng.

Học sinh Trường THPT Mai Sơn theo dõi tiểu phẩm do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện.

Học sinh trao đổi tìm hiểu nhận diện các tình huống lừa đảo.

Các em học sinh đã được xem tiểu phẩm “Tấm khiên trên không gian ảo” và tham gia thử thách “Thông điệp An toàn - Kết nối không tổn thương” thông qua tranh cổ động, với những thông điệp ý nghĩa.

Tiểu phẩm “Tấm khiên trên không gian ảo” của học sinh Trường THPT Mai Sơn.

Đội thi lớp 12B1 tham gia phần thi thử thách “Thông điệp An toàn - Kết nối không tổn thương”.

Chương trình giúp học sinh nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện và phòng tránh các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng, biết cách bảo vệ bản thân trước hành vi bắt nạt, lừa đảo, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư.

Ban đại diện phụ huynh học sinh Trường THPT Mai Sơn trao quà cho các đội thi.

Ký cam kết chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026. Thông điệp khẳng định trẻ em không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng, bởi luôn có cha mẹ, thầy cô và người lớn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ. Chiến dịch kêu gọi mỗi người dùng mạng có trách nhiệm trong từng tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ, tôn trọng người khác và không gây tổn thương trên môi trường số.