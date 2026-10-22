Ngoại khóa hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương'
Ngày 22/10, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Trường THPT Mai Sơn tổ chức chương trình ngoại khóa trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương".
Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phổ biến những kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ bắt nạt, xâm hại trực tuyến, lừa đảo số, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng.
Các em học sinh đã được xem tiểu phẩm “Tấm khiên trên không gian ảo” và tham gia thử thách “Thông điệp An toàn - Kết nối không tổn thương” thông qua tranh cổ động, với những thông điệp ý nghĩa.
Chương trình giúp học sinh nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện và phòng tránh các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng, biết cách bảo vệ bản thân trước hành vi bắt nạt, lừa đảo, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư.
Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026. Thông điệp khẳng định trẻ em không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng, bởi luôn có cha mẹ, thầy cô và người lớn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ. Chiến dịch kêu gọi mỗi người dùng mạng có trách nhiệm trong từng tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ, tôn trọng người khác và không gây tổn thương trên môi trường số.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ngoai-khoa-huong-ung-chien-dich-khong-mot-minh-2026-ket-noi-khong-ton-thuong--ymAWYajvR.html