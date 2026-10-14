Ngoài hoa violet Nhật gây sốt, công viên An Hòa còn có view ngắm hoàng hôn xịn

Những ngày đầu Thu, violet Nhật đang trở thành phông nền trending trong những bức ảnh của giới trẻ Hà Nội. Trong lúc thảm hoa violet ở Hồ Gươm đang hot thì hội mê "sống ảo" đã truyền tai nhau qua Threads về thảm tại công viên An Hòa (phường Cầu Giấy). Nhiều bài đăng giới thiệu địa điểm này nhận hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, ví đây là nơi để các "nàng thơ/chàng thơ" tìm đến khi chưa kịp check-in ở Hồ Gươm.

Nhiều bài đăng về thảm hoa violet Nhật tại công viên An Hòa nhận được lượt tương tác cao.

Không chỉ trải dài ven bờ hồ, hoa violet Nhật tím, hồng còn đan xen khắp các tuyến đường của nội khu. Tuyến đường dạo nội khu có hệ thống ram dốc uốn lượn qua các triền hoa, tạo điểm nhấn cảnh quan độc đáo, vừa mang lại sự tiện lợi cho người dân khi tản bộ ngắm cảnh.

Lối đi ram dốc uốn lượn giữa triền hoa violet.

Góc hot nhất nhì của công viên An Hòa phải kể đến điểm nhìn từ dãy hoa violet Nhật vươn mình bên bờ hồ, phía xa là kiến trúc độc đáo của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Bên cạnh sắc hoa rực rỡ, cảnh quan ven hồ còn ghi dấu ấn bởi nét nghệ thuật cổ điển. Bức tượng điêu khắc bằng đá trắng tọa lạc giữa đài phun nước mở ra một góc cảnh quan vừa hiện đại vừa tinh tế.

Ngoài hoa violet đang gây sốt, công viên này còn nhiều điểm hơn đáng để người dân ghé đến thường xuyên. Giữa quy mô rộng khoảng 28ha cùng mặt hồ 19ha, công viên An Hòa còn có nhiều khu vực đáp ứng hoạt động giải trí, thể dục thể thao.

Dải đường dạo ven hồ rộng rãi là không gian mở lý tưởng để tản bộ.

Cụm sân ngoài trời với hệ thống mặt sân chống trơn trượt chuyên dụng trở thành điểm hẹn thể thao thu hút đông đảo bạn trẻ, người dân đến chơi pickleball, cầu lông hay bóng rổ.

Không xa cụm sân thể thao, không gian dành cho trẻ em hiện lên sinh động với đồi cỏ nhân tạo xanh mướt.

Bên cạnh khu vực vận động, công viên An Hòa còn ghi dấu ấn bởi hệ thống chòi nghỉ kiên cố cùng các giàn vòm pergola phủ kín cây dây leo, được bố trí đồng bộ khắp các tuyến đường dạo nội khu. Đây là điểm dừng chân thư giãn, che nắng che mưa lý tưởng cho du khách và người dân khi đến tham quan, tản bộ.

Hệ thống chòi nghỉ trang bị ghế băng gỗ.

Hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ công viên An Hòa.

Khép lại một ngày khi hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ, công viên An Hòa trở lại với khoảng lặng yên bình nhất. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nơi đây trở thành khoảng không gian lý tưởng để người dân tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc gắn kết cộng đồng.