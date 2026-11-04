Ngoại hình siêu mẫu Hàn Quốc vừa cưới doanh nhân 70 tuổi

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin siêu mẫu Hàn Quốc Kim Ja Yeon kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon. Thông tin này được cô chia sẻ trên trang cá nhân. "Tôi muốn chia sẻ tin vui này với những người luôn ủng hộ tôi. Chắc hẳn mọi người đều bất ngờ trước tin này, phải không? Thực ra, tôi cũng bất ngờ. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn và sống độc thân suốt đời. Thế nhưng sau khi bước qua tuổi 40 và trải qua một con đường vòng vèo, tôi đã gặp được người thực sự thuộc về mình. Mặc dù chúng tôi đã đi những con đường khác nhau trong lĩnh vực của mình, nhưng chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên cách đây hai năm khi còn là sinh viên khóa trên và khóa dưới tại MIT", siêu mẫu chia sẻ.

Theo nữ người mẫu, cả hai lần đầu gặp nhau cách đây hai năm. Ban đầu, họ duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Sau thời gian tiếp xúc và tìm hiểu, cả hai dần trở nên thân thiết rồi xác nhận tình cảm vào đầu năm nay. Trong thời gian yêu nhau, Kim Ja Yeon và bạn đời thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để gặp gỡ. Theo Kim Ja Yeon và thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, ông Son Young Kwon từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics. Hiện ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng cố vấn tại Samsung Semiconductor, Chủ tịch hội đồng quản trị Harman International, đồng thời là nhà sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.

Kim Ja Yeon chia sẻ thêm về chuyện tình cảm: "Ban đầu, chúng tôi quen biết nhau một cách tự nhiên với tư cách đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Thời gian trôi qua, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Sau khi khẳng định tình cảm với nhau vào đầu năm nay, chúng tôi đã đi lại giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để dần thấu hiểu và tôn trọng thế giới của nhau. Bằng cách đó, chúng tôi đã trở nên đặc biệt với nhau. Sau đó, chúng tôi bắt đầu mơ về cuộc sống thường nhật bên nhau. Nhờ sự tin tưởng được xây dựng trong hai năm qua, chúng tôi quyết định dành phần đời còn lại bên nhau".

Cựu siêu mẫu cho biết điều khiến cô trân trọng nhất ở nửa kia không phải những thành tựu trong sự nghiệp mà là tính cách ấm áp, sự quan tâm và tôn trọng ông dành cho cô. Cặp đôi tổ chức lễ cưới giản dị cùng gia đình tại khách sạn Bürgenstock, bên hồ Lucerne, Thụy Sĩ. Sau khi nhận được nhiều lời chúc mừng, nữ người mẫu gửi lời cảm ơn. Cô cũng chia sẻ mỗi người đều có thời điểm riêng để gặp được tình yêu. Dù mối quan hệ đến muộn hơn so với nhiều người, cô cho rằng mọi chuyện diễn ra đúng thời điểm và tính cách của bản thân.

Kim Ja Yeon sinh năm 1981, từng giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2003 và bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Sau đó, cô làm việc tại nhiều kinh đô thời trang lớn trên thế giới, đồng thời phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cô từng giữ chức Giám đốc điều hành JY Branding, đảm nhiệm vai trò chiến lược gia cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị.

Về học vấn, Kim Ja Yeon theo học chuyên ngành Quản lý thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) ở New York và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Những năm gần đây, cô tập trung cho việc kinh doanh và học tập.

Minh Hạo