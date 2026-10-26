Ngoại hạng Anh: MU thảm bại, Liverpool trở lại Top 4

MU thảm bại trên sân nhà

Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để Bournemouth đánh bại 3-0 ngay tại Old Trafford. Thất bại nặng nề khiến đội bóng thành Manchester rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng sức ép đối với HLV Michael Carrick.

Man United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.

Dù được thi đấu trên sân nhà, MU không thể tạo ra thế trận đủ sức áp đảo đối thủ. Những hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công cùng các sai sót phòng ngự khiến đội chủ nhà liên tục rơi vào thế bị động.

Bournemouth tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số ở phút 38 nhờ pha lập công của Rayan. Chỉ ít phút sau, Marcus Tavernier tiếp tục ghi bàn, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Sang hiệp hai, MU nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không tạo được sự khác biệt. Trong khi đó, Bournemouth duy trì lối chơi chặt chẽ và tận dụng những khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.

Phút 71, Evanilson ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bournemouth, khép lại ngày thi đấu đáng quên của đội chủ sân Old Trafford.

Kết quả này cho thấy MU vẫn đối mặt nhiều vấn đề về sự ổn định, đặc biệt trong khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng thành Manchester sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua cải thiện vị trí.

Liverpool vươn lên Top 4

Trái ngược với MU, Liverpool có màn trình diễn hiệu quả khi đánh bại Brighton 2-0 trên sân Anfield, qua đó giành ba điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Liverpool đánh bại Brighton 2-0 trên sân Anfield, qua đó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 17, Florian Wirtz tung cú dứt điểm khiến bóng chạm Pascal Gross đổi hướng đi vào lưới, giúp Liverpool mở tỷ số.

Chỉ bốn phút sau, Alexander Isak nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm sau đường kiến tạo của Bradley Barcola. Hai bàn thắng liên tiếp giúp Liverpool kiểm soát thế trận và giảm đáng kể sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

Brighton nỗ lực tổ chức tấn công để tìm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng hàng phòng ngự Liverpool duy trì được sự tập trung. Đội chủ sân Anfield bảo toàn lợi thế hai bàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư với 15 điểm, vượt qua Chelsea và thu hẹp khoảng cách với Brighton xuống còn một điểm. Kết quả tích cực cũng tạo thêm động lực cho Liverpool trước những vòng đấu tiếp theo, trong khi MU cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định để thoát khỏi nhóm cuối bảng.