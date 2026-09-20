Ngoại hạng Anh: Aston Villa thắng nghẹt thở trước Tottenham

Tối 19/9, Tottenham có cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà tại vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại mùa này, Tottenham nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy đội hình sang phần sân đối phương.

Aston Villa thắng kịch tính Tottenham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Phút 11, các cầu thủ Tottenham liên tiếp có hai pha dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Suzuki phản xạ xuất thần để cứu thua cho Aston Villa.

Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép, đội khách bắt đầu lấy lại thế trận và có những pha tổ chức lên bóng khá sắc nét trước khung thành Tottenham.

Phút 15, Johan Manzambi xử lý hay trước vòng cấm đội chủ nhà rồi thực hiện cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Antonin Kinsky.

Về phần Tottenham, họ gặp bất lợi ngay ở phút 19 khi hậu vệ Pedro Porro dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Archie Gray.

Chỉ hai phút sau khi xuất hiện, Gray lập tức để lại dấu ấn với cú sút chìm hiểm hóc hướng về góc xa. May mắn cho Aston Villa khi thủ môn Suzuki vẫn kịp bay người cản phá.

Về cuối hiệp một, trận đấu trở nên cân bằng hơn và hai đội đều chủ động giảm nhịp độ tấn công. Nhưng khi tất cả đã nghĩ về kết quả hòa trước khi bước vào giờ nghỉ thì bất ngờ xảy ra.

Phút 45+4, Robertson cố gắng cứu bóng để tránh cho Tottenham phải chịu một quả phạt góc, nhưng tình huống xử lý không thành công lại mở ra cơ hội cho đội khách. Kamara thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào trong vòng cấm để Manzambi dứt điểm cận thành, đánh bại Kinsky.

Sang hiệp hai, Tottenham lập tức đẩy cao đội hình với mục tiêu tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Aston Villa chủ động chơi chắc chắn và chờ đối thủ sai lầm để phản công.

Phút 54, Nicolas Jackson nhận bóng sát vòng cấm rồi tung cú sút căng về góc gần, buộc thủ thành Kinsky phải đổ người hết cỡ mới có thể cứu Tottenham khỏi bàn thua thứ hai.

Có cơ hội nhưng không ghi được bàn, Aston Villa suýt phải trả giá đắt. Phút 60, Mohammed Kudus đưa được bóng vào lưới đội khách. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Robertson đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng bị hủy.

Tottenham thua tiếc nuối trước Aston Villa.

Bị từ chối bàn thắng, các cầu thủ Tottenham phải đẩy cao đội hình hơn nữa để tấn công. Nhưng khi đang loay hoay chưa tìm được đường vào lưới đối phương, họ lại phải nhận thêm bàn thua.

Phút 67, Manzambi thực hiện đường chuyền vừa tầm để Nicolas Jackson âm thầm thoát xuống dứt điểm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 79, Buendia nhận bóng từ đồng đội ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn quyết định dứt điểm ngay. Bóng đi với quỹ đạo khó và lực rất mạnh khiến thủ môn Tottenham bất lực, qua đó giúp Aston Villa nâng tỷ số lên 3-0.

Bị dẫn trước tới 3 bàn, Tottenham buộc phải chơi tấn công với tinh thần không còn gì để mất và lối chơi này suýt giúp họ tạo ra bất ngờ.

Phút 87, Kudus quan sát tinh tế rồi chuyền bóng thuận lợi để Conor Gallagher băng lên. Tiền vệ này dứt điểm một chạm chính xác vào góc gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Đến phút 90+9, từ quả tạt của đồng đội, Jan Paul Van Hecke chọn vị trí rồi bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Suzuki.

Dù liên tiếp có được hai bàn rút ngắn tỷ số, thời gian còn lại là quá ít để Tottenham có thể tạo nên màn ngược dòng trước Aston Villa. Chung cuộc, “Gà trống” nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà.

Đội hình ra sân: Tottenham: Kinsky, Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savio, Fernandes, Marmoush, Solanke. Aston Villa: Suzuki, Wan Bissaka, Lindelof, Mings, Ruggeri, Kamara, Joao Gomes, Buendia, McGinn, Manzambi, Jackson.