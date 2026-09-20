Ngoại hạng Anh: Arsenal thua sốc trên sân Brighton

Đêm 19/9, Brighton có cuộc tiếp đón Arsenal tại vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép ngay từ những phút đầu.

Các cầu thủ Brighton ăn mừng bàn thắng vào lưới Arsenal (Ảnh: P.L).

Phút 3, sau tình huống hàng thủ Arsenal phá bóng không tốt, Kadioglu nhanh chóng băng lên dứt điểm từ tuyến hai nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Không lâu sau, Kostoulas xử lý bóng ấn tượng giữa vòng vây các hậu vệ Arsenal trước khi tung cú sút chéo góc, buộc thủ thành David Raya phải đổ người cản phá để cứu thua cho đội khách.

Chiều ngược lại, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi pressing tầm cao của Brighton. Những đường chuyền từ phần sân nhà của họ thường xuyên bị đối phương đánh chặn ngay ở khu vực giữa sân.

Phút 15, Raya có pha chuyền bóng bất cẩn ngay trước khu vực nguy hiểm, tạo cơ hội để Brighton tổ chức tấn công. May mắn cho Arsenal khi Declan Rice kịp thời lùi về can thiệp trước khi đội chủ nhà có thể tung ra cú dứt điểm.

Sau khoảng thời gian liên tục gây sức ép, Brighton cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số.

Phút 31, Pascal Gross có khoảng trống bên ngoài vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán. Bóng đi căng, chạm cột dọc trước khi bật vào lưới trong sự bất lực của Raya, giúp Brighton vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà càng chơi càng tự tin. Trong khi đó, Arsenal lại cho thấy dấu hiệu mất tinh thần và liên tục có những pha xử lý lỗi.

Những phút cuối hiệp 1, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình và suýt tìm được bàn gỡ. Phút 44, Odegaard có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ Brighton bật ra. Saka lập tức đá bồi, song thủ môn Verbruggen vẫn kịp thời cản phá.

Chỉ một phút sau pha bỏ lỡ của đội khách, Brighton đã tìm được bàn thắng thứ hai. Kostoulas nhận bóng trong tư thế khá thuận lợi trước khi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Raya.

Sang hiệp hai, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình với hy vọng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, Brighton vẫn duy trì được cự ly đội hình tốt và không để đội khách tạo ra nhiều khoảng trống trước vòng cấm.

Arsenal hoàn toàn bất lực trước cách chơi pressing của Brighton (Ảnh: P.L).

Phút 49, Arsenal được hưởng quả phạt góc và đưa nhiều cầu thủ vào khu vực 16,5m. Dù vậy, hàng phòng ngự Brighton vẫn chơi tập trung và dễ dàng hóa giải tình huống.

Trong lúc Arsenal chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn, Brighton tiếp tục cho thấy sự hiệu quả ở những pha bóng cố định.

Phút 56, từ một quả phạt góc, Andres chọn vị trí tốt rồi bật cao đánh đầu tung lưới David Raya, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Sau khi nhận bàn thua thứ ba, các học trò của HLV Mikel Arteta bắt đầu tỏ ra lúng túng và những tình huống tổ chức tấn công cũng không còn cho thấy sự chính xác. Trong khi đó, Brighton chủ động giảm nhịp độ và chờ cơ hội phản công.

Phút 66, cũng từ một tình huống đá phạt góc, Struijk bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Arsenal.

Những phút cuối trận, Pháo thủ nỗ lực dồn lên tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ. Tuy vậy, các chân sút của họ vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Chung cuộc, Arsenal để thua 0-3 trước Brighton.

Với kết quả này, Brighton vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, còn Arsenal duy trì vị trí thứ hai với 12 điểm.

Đội hình xuất phát: Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Andres, De Cuyper, Kostoulas. Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz.