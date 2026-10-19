Ngoại hạng Anh: Arsenal thắng tối thiểu, MU bị Leeds cầm hòa

Arsenal giành trọn ba điểm, MU đánh rơi chiến thắng

Ở trận đấu muộn vòng 7 Ngoại hạng Anh, Arsenal hành quân đến sân City Ground của Nottingham Forest với mục tiêu giành trọn ba điểm để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.

Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nottingham Forest, tiếp tục bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhanh chóng chiếm thế chủ động, đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức các đợt tấn công. Dù kiểm soát bóng tới 74%, Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, những nỗ lực tấn công của đội khách chưa mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự của HLV Arteta đã tạo nên bước ngoặt ở những phút cuối trận.

Phút 80, Noni Madueke thực hiện pha đột phá từ cánh trái trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm người hậu vệ Jair Cunha đổi hướng, khiến thủ môn Matz Sels không thể cản phá.

Bàn thắng duy nhất giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0, qua đó tiếp tục duy trì sức ép lên Man City. Dù không tạo ra thế trận tấn công bùng nổ, đội bóng thành London vẫn thể hiện sự hiệu quả trong việc tận dụng cơ hội.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Man United đánh rơi chiến thắng trong chuyến làm khách trước Leeds United tại sân Elland Road. Đội khách vượt lên dẫn trước vào cuối hiệp một nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo sau đường căng ngang của Youri Tielemans.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, Leeds United tìm được bàn gỡ hòa. Từ tình huống đánh đầu làm tường của Tarik Muharemovic, Dominic Calvert-Lewin tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới MU.

Hai đội không ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, khép lại trận derby Hoa hồng với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này khiến MU bỏ lỡ cơ hội giành trọn ba điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Không có nhiều xáo trộn trên bảng xếp hạng

Sau loạt trận vòng 7, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026-2027 với thành tích toàn thắng, giành trọn 21 điểm. Đội bóng thành Manchester ghi được 19 bàn thắng và để thủng lưới bảy lần, tạo khoảng cách ba điểm so với Arsenal.

Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 7 vòng đấu và dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm.

Trong khi đó, chiến thắng trước Nottingham Forest giúp thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vị trí thứ hai với 18 điểm. Brighton đứng thứ ba với 16 điểm sau năm chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Chelsea xếp thứ tư với 13 điểm, trong khi Liverpool đứng thứ năm với 12 điểm.

Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Brentford, Leeds United và Everton. Cả ba đội cùng có 10 điểm, cho thấy sự cạnh tranh sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra căng thẳng. Fulham đứng thứ 17 với năm điểm, bằng Nottingham Forest ở vị trí thứ 18. Sunderland xếp áp chót với bốn điểm, còn Tottenham đứng cuối bảng với ba điểm sau sáu trận đã đấu.

Với khoảng cách ba điểm giữa hai đội dẫn đầu, cuộc đua vô địch vẫn rộng mở. Man City đang nắm lợi thế nhờ phong độ ổn định, nhưng Arsenal tiếp tục cho thấy quyết tâm bám đuổi bằng những chiến thắng quan trọng.

Ở chiều ngược lại, các đội thuộc nhóm cuối bảng cần sớm cải thiện kết quả thi đấu để tránh bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến trụ hạng.