Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Tham dự chương trình có bà Rositsa Kirova, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Quốc hội Bulgaria; bà Vesela Momcheva–Taun, Phó Chủ tịch Nhóm; các nghị sĩ Quốc hội Bulgaria thuộc nhiều đảng phái chính trị; ông Borislav Gutsanov, nguyên Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria; đại diện Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam cùng những người bạn Bulgaria gắn bó với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện đông đảo của các nghị sĩ và bạn bè Bulgaria, đồng thời coi đây là minh chứng cho tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và ủng hộ mà Bulgaria dành cho Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bulgaria được nhiều thế hệ vun đắp. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Bulgaria trong những năm tháng khó khăn trước đây, cũng như tình cảm chân thành mà các thế hệ bạn bè Bulgaria dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn Bulgaria tại chương trình. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2026, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, khoa học – công nghệ và du lịch. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị và kết nối cộng đồng góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nghị viện, tăng cường hiểu biết và tạo động lực cho quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt mong muốn Nhóm tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán trong triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại sứ cũng bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam, các thế hệ bạn bè Bulgaria, Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria trong việc đồng hành cùng Đại sứ quán, thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa hai nước.

Các đại biểu giao lưu trong không khí thân tình, ấm cúng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Về phía Bulgaria, bà Rositsa Kirova, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Quốc hội Bulgaria, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại Đông Nam Á. Bà đồng thời nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong thúc đẩy đối thoại chính trị cấp cao và phát triển quan hệ song phương.

Theo bà Rositsa Kirova, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Những dấu mốc này thể hiện sự tin cậy cũng như quyết tâm mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch.

Bà cho rằng, bên cạnh các văn kiện và thỏa thuận hợp tác, tình hữu nghị Bulgaria – Việt Nam còn được nuôi dưỡng từ những ký ức, sự gắn bó và tình bạn qua nhiều thế hệ, bất chấp khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, bà Rositsa Kirova đánh giá cao dự án sách “Chạm đến Bulgaria” (Докосни България) do Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị. Cuốn sách giới thiệu thiên nhiên và văn hóa Bulgaria, thể hiện sự trân trọng và tình cảm hữu nghị của Việt Nam đối với đất nước, con người Bulgaria.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm chế biến hai món ăn truyền thống Việt Nam là nem và phở. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Việt Nam và các chị em phu nhân cán bộ Đại sứ quán, các nghị sĩ và bạn bè Bulgaria trực tiếp tham gia gói nem, tìm hiểu cách chuẩn bị nguyên liệu và các công đoạn chế biến phở. Qua đó, các khách mời có dịp khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua trải nghiệm thực tế.

Chương trình là dịp để các nghị sĩ và bạn bè Bulgaria trải nghiệm văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam, tăng cường giao lưu, kết nối và tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Trong không khí ấm cúng, thân tình, các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn Việt Nam, trao đổi về văn hóa, du lịch và triển vọng tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Với sự kết hợp giữa hoạt động gặp mặt nghị sĩ hữu nghị và trải nghiệm văn hóa ẩm thực, chương trình góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa các đối tác Bulgaria – Việt Nam. Đây cũng là dịp tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.